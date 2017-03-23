Екс-чиновнику КМДА грозить ув'язнення у справі щодо палацового комплексу Іванющенка
Анатолія Муховікова підозрюють за статтею 364, частина 2 – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання за цією статтею – від 5 до 8 років, повідомляють "Наші гроші".
"Муховіков незаконно погодив висновки про передачу певних ділянок кооперативу "Котміст". Вказані земельні ділянки не можна було відчужувати", – сказав на суді прокурор ГПУ Артур Димура.
Палацовий комплекс на Столичному шосе, 21, розташовано на 70 гектарах природно-заповідних земель. Раніше він був пов’язаний з екс-нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.
Комплекс перепродавався низці різних власників, врешті опинився у Паоло Урфера. Людина з таким іменем живе в Монако, де й Іванющенко, і працює футбольним менеджером. Син Іванющенка Арсен – футболіст і починав займатися футболом саме в юнацьких командах "Монако".
Генеральна прокуратура раніше просила арештувати землю під палацом. Однак суд першої інстанції прокурорам відмовив, пояснивши це тим, що досудове розслідування триває з червня 2015, але до 2017 нікому не оголосили підозру, цивільний позов у справі не заявлено, а питання про арешт майна ініційовано через 20 місяців після початку досудового розслідування.
Утім, Апеляційний суд учора, 22 березня, все одно відмовив прокурорам в арешті землі під палацом Іванющенка, хоч і наголосив, що "з інших правових підстав".
Інтереси Паоло Урфера представляє адвокат Олексій Швидкий.
Нагадаємо, що Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Юрію Іванющенку.
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