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Екс-чиновнику КМДА грозить ув'язнення у справі щодо палацового комплексу Іванющенка

Чиновник незаконно погодив висновки про передачу певних земельних ділянок кооперативу "Котміст", які не можна було відчужувати
Прокуратура повідомила про підозру колишньому начальнику головного управління земельних ресурсів КМДА Анатолію Муховікову по справі щодо палацового комплексу Юрія Іванющенка в Конча-Заспі.
Екс-чиновнику КМДА грозить ув Юрій Іванющенко. Фото: Укрінформ

Анатолія Муховікова підозрюють за статтею 364, частина 2 – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Покарання за цією статтею – від 5 до 8 років, повідомляють "Наші гроші".

"Муховіков незаконно погодив висновки про передачу певних ділянок кооперативу "Котміст". Вказані земельні ділянки не можна було відчужувати", –  сказав на суді прокурор ГПУ Артур Димура.

Палацовий комплекс на Столичному шосе, 21, розташовано на 70 гектарах природно-заповідних земель. Раніше він був пов’язаний  з екс-нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком.

Комплекс перепродавався низці різних власників, врешті опинився у Паоло Урфера. Людина з таким іменем живе в Монако, де й Іванющенко, і працює футбольним менеджером. Син Іванющенка Арсен – футболіст і починав займатися футболом саме в юнацьких командах "Монако".

Генеральна прокуратура раніше просила арештувати землю під палацом. Однак суд першої інстанції прокурорам відмовив, пояснивши це тим, що досудове розслідування триває з червня 2015, але до 2017 нікому не оголосили підозру, цивільний позов у справі не заявлено, а питання про арешт майна ініційовано через 20 місяців після початку досудового розслідування.

Утім, Апеляційний суд учора, 22 березня, все одно відмовив прокурорам в арешті землі під палацом Іванющенка, хоч і наголосив, що "з інших правових підстав".

Інтереси Паоло Урфера представляє адвокат Олексій Швидкий.

Нагадаємо, що Латвійський апеляційний суд залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів США, що належать Юрію Іванющенку.

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23 03 2017 11:19
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