Екс-депутат Держдуми, який свідчив проти Януковича отримав українське громадянство

Колишній депутат Державної Думи РФ від Компартії Денис Вороненков та його дружина, теж екс-депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Марія Максакова отримали громадянство України.

Максакова та Вороненков переїхали до Києва у грудні 2016 року, коли ще були чинними депутатами російського парламенту. За словами колишнього депутата від КПРФ, перебратися в Україну вони були змушені через політичне переслідування.

"Я поїхав, бо просто не хочу більше жити у брехні і лицемірстві. Не хочу йти на компроміс… Нині в Росії багато людей, які чекають змін у владі, але вони не можуть відбутися, оскільки владу якраз все влаштовує, система відторгає всіх, хто хоче змін. У мене був вибір без вибору – або вони зі мною впораються, або виїжджати з країни", – сказав Денис Вороненков в інтерв’ю "Цензор.нет".

Він повідомив, що з дружиною прибув до Києва 4 грудня 2016 року і вже за два дні вони отримали українські паспорти. Згодом Вороненков дав свідчення у Генпрокуратурі у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Окрім того, колишній депутат зазначив, що особисто не голосував у Держдумі РФ за рішення про анексію Криму.

"Сам я не голосував, за мене голосували моєю карткою. Рішення фракції КПРФ було – голосувати за приєднання Криму. Карткою вони проголосували замість мене, хоча довіреності на голосування я не давав. Потім я побачив, що це голосування призвело важких наслідків, тому вважаю це грубою помилкою. Помилка і моя, і помилка Росії. І цю помилку треба виправити", – каже Вороненков.

Чи відмовились переселенці від російського громадянства, наразі не повідомляється.

Денис Вороненков у 2011 - 2016 роках був депутатом Державної Думи Росії VI скликання від КПРФ. Наприкінці 2016 року намагався знову потрапити до російського парламенту, однак посів лише третє місце на окрузі у Нижньому Новгороді. Нині в РФ його звинувачують у причетності до рейдерського захоплення будівлі у центрі Москви.

Його дружина, екс-депутат Держдуми РФ VI скликання від "Єдиної Росії" Марія Максакова також балотувалась на парламентських виборах 2016 року, утім програла праймеріз. Як повідомляє російське видання "Взгляд", раніше Максакова стверджувала, що "Єдина Росія" – це єдина реальна політична сила в нашому суспільстві. І Володимир Путін – це не тільки лідер нашої партії – це загальнонаціональний лідер і єдина фігура, яка консолідує наше суспільство".

Нагадаємо, колишній депутат Держдуми від КПРФ Денис Вороненков дав Генеральній прокуратурі України свідчення проти президента-втікача Віктора Януковича.