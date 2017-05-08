CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКолишній народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-депутат Ірина Бережна загинула в автокатастрофі
Машина вилетіла із серпантину на узбережжя Адріатичного моря
Фото: ukr.lb.ua
Аварія сталася вранці в суботу на узбережжі Адріатичного моря між Італією та Хорватією.
Водій, який віз Бережну з восьмирічною дочкою, найімовірніше, не впорався з керуванням, і машина вилетіла із серпантину.
Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної відбулася незначними травмами, - повідомляє LB.ua.
Ірина Бережна - депутат двох скликань Верховної Ради: шостого (2007-2012) і сьомого (2012-2014). Була членом фракції Партії регіонів, входила до комітету Ради з питань правосуддя.
Бережній було 36 років.
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05 08 2017 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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