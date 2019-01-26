Екс-депутат Роман Безсмертний створив політичну партію "РУХ +380"

Завдання нової політичної сили - "відродити політику і політиків та позбутися шоуменів, крадіїв та брехунів"

Колишній депутат Роман Безсмертний, який планує зареєструватися кандидатом у президенти України, 26 січня оголосив про створення політичної партії "РУХ +380".

"Сьогодні започатковано створення нової партії "РУХ +380", яку ініціював політик Роман Безсмертний. Відповідне рішення було ухвалено 26 січня в Києві на Установчих зборах політичної сили", - повідомляє прес-служба політика.

Головою партії обрано Романа Безсмертного, його заступником став політик Віктор Матчук.

За словами Безсмертного, головне завдання нової політичної сили - "відродити політику і політиків та позбутися шоуменів, крадіїв та брехунів".

Безсмертний також розповів, що місяць йому надійшло чотири пропозиції щодо продажу документів від діючих партій. Втім він переконаний, що партія новітнього зразка "має будуватися з чистого аркуша".

"Нам треба пройти всю дорогу, яку вимагає закон "Про політичні партії України". Відчути, як люди реагують на це, наскільки підтримують наші ідеї", - наголосив він.

За словами заступника Безсмертного Марчука, назва партії - це аналогія до міжнародного коду України.

Установчі збори затвердили статут та програму партії, в основі якої буде неоконсервативна ідеологія. "Нова політична сила відстоюватиме такі цінності як Свобода, Людина та Праця", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, для реєстрації партії закон "Про політичні партії в Україні" вимагає зібрати 10 тисяч підписів.

Нагадаємо, що лідер Соціалістичної партії України Ілля Кива зареєстрований кандидатом у президенти України на виборах 31 березня.