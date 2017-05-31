Екс-депутат, який перейшов на сторону бойовиків, досі отримує українську пенсію
Таку інформацію надав Пенсійний фонд України у відповідь на депутатський запит Ігоря Луценка, який той надіслав на прохання редакції "Четвертої влади". Журналістам Пенсійний фонд будь-яку інформацію щодо Анатолія Хмелевого у відповідь на офіційний запит надавати відмовився.
Анатолій Хмельовий в минулому був народним депутатом ВР II і III скликань. До парламенту він обирався за списками КПУ і займав депутатське крісло з 1994 по 2002 рр. На цій підставі, як колишній український парламентарій, Хмільовий має право на високу депутатську пенсію. Середній розмір таких пенсій за офіційними даними в 2017 році склав 15: 152 грн.
Фото: "Четверта влада"
Таким чином, активний сепаратист, який займався організацією антиукраїнського референдуму в Слов'янську, і посібник російських бойовиків Ігоря Гіркіна за останні три роки отримав з українського бюджету близько півмільйона гривень.
Гроші перераховуються Хмельовому на рахунок в банку. Цікаво, що міністр соціальної політики Павло Розенко неодноразово заявляв, що люди, які постійно проживають на непідконтрольній території не мають права на пенсії. Однак, комуністу Хмельовому, який не виїжджає в Україну з ОРДЛО, держава продовжує виплачувати гроші.
Після захоплення Слов'янська загоном росіян в квітні 2014 року, перший секретар міськкому КПУ і депутат міськради Анатолій Хмельовий став співпрацювати з загарбниками. 30 квітня разом з групою інших депутатів міської ради Хмельовий організував позачергову сесію і відсторонив від влади мера міста Нелю Штепу.
Після цього Хмельовий очолив так звану "координаційну раду" міста і постановив виділити приміщення так званій "самообороні Слов'янська". У період окупації міста Хмельовий займався організацією незаконного референдуму ДНР, виступав від імені бойовиків на місцевому телебаченні, а також активно допомагав бойовикам Стрєлкова-Гиркин.
Після того, як українська армія зачистила місто від незаконних формувань, Хмельовий разом з людьми Гіркіна виїхав до Донецька, де займався створенням так званої "компартії ДНР" і став її другим секретарем.
У 2016 році Хмельовий від імені компартії ДНР направляв депутатам російської Держдуми звернення, в якому просив визнати незалежність ДНР.
"У зверненні ми закликаємо Росію визнати нашу самостійність, після чого, як то кажуть, нам стане легше дихати. Місцева промисловість зможе в повній мірі почати працювати на благо Республіки і її громадян", - коментував Хмельовий свою ініціативу.
У квітні 2017 року російська газета "Московський комсомолець" розповіла про те, як Хмельовий організував в Макіївці зустріч бойовиків, які брали участь в бойових діях за Слов'янськ проти українських військових.
Нагадаємо, батьки ватажка "ДНР" Олександра Захарченко отримують пенсію на території України.
Раніше у Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві, а потім прийшла отримувати українську пенсію.
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