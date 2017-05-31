Екс-депутат, який перейшов на сторону бойовиків, досі отримує українську пенсію

За останні три роки Хмельовий отримав з українського бюджету близько півмільйона гривень

Колишній депутат Слов'янської міської ради від КПУ Анатолій Хмельовий, який навесні 2014 року підтримав російських бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрелкова), а влітку разом з ним втік зі Слов'янська на територію, підконтрольну ДНР, до сих пір отримує депутатську пенсію з бюджету України.

Таку інформацію надав Пенсійний фонд України у відповідь на депутатський запит Ігоря Луценка, який той надіслав на прохання редакції "Четвертої влади". Журналістам Пенсійний фонд будь-яку інформацію щодо Анатолія Хмелевого у відповідь на офіційний запит надавати відмовився.

Анатолій Хмельовий в минулому був народним депутатом ВР II і III скликань. До парламенту він обирався за списками КПУ і займав депутатське крісло з 1994 по 2002 рр. На цій підставі, як колишній український парламентарій, Хмільовий має право на високу депутатську пенсію. Середній розмір таких пенсій за офіційними даними в 2017 році склав 15: 152 грн.



Фото: "Четверта влада"

Таким чином, активний сепаратист, який займався організацією антиукраїнського референдуму в Слов'янську, і посібник російських бойовиків Ігоря Гіркіна за останні три роки отримав з українського бюджету близько півмільйона гривень. Гроші перераховуються Хмельовому на рахунок в банку. Цікаво, що міністр соціальної політики Павло Розенко неодноразово заявляв, що люди, які постійно проживають на непідконтрольній території не мають права на пенсії. Однак, комуністу Хмельовому, який не виїжджає в Україну з ОРДЛО, держава продовжує виплачувати гроші. Після захоплення Слов'янська загоном росіян в квітні 2014 року, перший секретар міськкому КПУ і депутат міськради Анатолій Хмельовий став співпрацювати з загарбниками. 30 квітня разом з групою інших депутатів міської ради Хмельовий організував позачергову сесію і відсторонив від влади мера міста Нелю Штепу. Після цього Хмельовий очолив так звану "координаційну раду" міста і постановив виділити приміщення так званій "самообороні Слов'янська". У період окупації міста Хмельовий займався організацією незаконного референдуму ДНР, виступав від імені бойовиків на місцевому телебаченні, а також активно допомагав бойовикам Стрєлкова-Гиркин.

Після того, як українська армія зачистила місто від незаконних формувань, Хмельовий разом з людьми Гіркіна виїхав до Донецька, де займався створенням так званої "компартії ДНР" і став її другим секретарем.

У 2016 році Хмельовий від імені компартії ДНР направляв депутатам російської Держдуми звернення, в якому просив визнати незалежність ДНР.

"У зверненні ми закликаємо Росію визнати нашу самостійність, після чого, як то кажуть, нам стане легше дихати. Місцева промисловість зможе в повній мірі почати працювати на благо Республіки і її громадян", - коментував Хмельовий свою ініціативу.

У квітні 2017 року російська газета "Московський комсомолець" розповіла про те, як Хмельовий організував в Макіївці зустріч бойовиків, які брали участь в бойових діях за Слов'янськ проти українських військових.

Нагадаємо, батьки ватажка "ДНР" Олександра Захарченко отримують пенсію на території України.

Раніше у Мар'їнці затримали жінку, колишню вчительку української та російської мов у Дебальцевому, яка на російському телебаченні звинувачувала Збройні сили України у мародерстві, а потім прийшла отримувати українську пенсію.