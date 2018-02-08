Екс-депутата Сумської міськради знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку, – поліція
За інформацією поліції, 2 серпня о 19:12 58-річний батько депутата повідомив до чергової частини Сумського відділу поліції, що він виявив сина мертвим, коли прийшов в гості.
"Встановлено, що загиблий помер на подвір'ї власного будинку по вул. Л. Толстого в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, працівники кінологічної служби", – зазначили в поліції.
UA:Суми з посиланням на заступника начальника управління Нацполіції Сумщини Володимира Бабіча повідомляє, що поліція вважає смерть Анатолія Жука вбивством.
Загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради, був керівником Громадського об'єднання "Сумчани". У 2014 році балотувався на посаду мера.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув і загорівся на ходу мікроавтобус, в якому був депутат Кам'янської міськради Віталій Чернявський.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей