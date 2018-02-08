Екс-депутата Сумської міськради знайшли застреленим на подвір'ї власного будинку, – поліція

У Сумах поліція повідомляє про вбивство колишнього депутата міської ради Анатолія Жука.

За інформацією поліції, 2 серпня о 19:12 58-річний батько депутата повідомив до чергової частини Сумського відділу поліції, що він виявив сина мертвим, коли прийшов в гості.

"Встановлено, що загиблий помер на подвір'ї власного будинку по вул. Л. Толстого в результаті вогнепального поранення, яке виявилось смертельним. Поряд з місцем події поліція знайшла пістолет. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, працівники кінологічної служби", – зазначили в поліції.

UA:Суми з посиланням на заступника начальника управління Нацполіції Сумщини Володимира Бабіча повідомляє, що поліція вважає смерть Анатолія Жука вбивством.

Загиблий був депутатом міської ради, очолював Департамент містобудування та земельних ресурсів Сумської міської ради, був керівником Громадського об'єднання "Сумчани". У 2014 році балотувався на посаду мера.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув і загорівся на ходу мікроавтобус, в якому був депутат Кам'янської міськради Віталій Чернявський.