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Екс-депутату Шепелєву загрожує довічне ув'язнення за організацію вбивства полковника Єрохіна 2006 року

Колишньому депутату повідомили підозру
Військова прокуратура заявила, що замовником гучного вбивства полковника УБОЗ МВС Романа Єрохіна, яке сталося 26 липня 2006 року, був колишній депутат Верховної Ради Олександр Шепелєв. Вранці 4 липня його повідомили підозру в цій справі.
Екс-депутату Шепелєву загрожує довічне ув Фото: УНІАН

"Сьогодні о 9:30 ранку Головна військова прокуратура повідомила про підозру громадянину Ш. у вчиненні злочинів, передбачених ст.257, ч.3 ст.146, ч.3 ст.27, пп.6, 11, 12, 13 ст.115, ч.3 ст.27, ст.348, ч.3 ст.27, ст.263, ч.3 ст.146", - заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу.

"Це вбивство було розслідувано і безпосередні виконавці вбивства були засуджені до позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Але організатора і замовника цього вбивства на той час не встановлено, і кримінальну справу, а пізніше кримінальне провадження було виділено для окремого розслідування. Минуло 12 років, і саме починаючи з березня 2018 року Головна військова прокуратура разом з групою співробітників нової Національної поліції вжила всіх заходів для притягнення до відповідальності замовника і організатора цього вбивства", - заявив Матіос.

За його словами, мотивом для вбивства полковника Єрохіна стала помста за професійну діяльність.

"Єрохін виявив конвертаційний центр, який діяв на базі одного з комерційних банків міста Донецька, кінцевим бенефіціаром якого був один народний депутат на той час. Діяльність конвертаційного центру завдяки роботі групи Єрохіна припинили, трьох осіб притягнули до кримінальної відповідальності", - пояснив Матіос.

За версією слідства, Шепелєв найняв кілерів і особисто видав їм зброю.

26 липня 2006 року Єрохіна викрали в Києві й убили в салоні легкового автомобіля, наданого Шепелєвим. Труп закопали в лісі за Києвом, а автомобіль спалили.


Роман Єрохін. Фото: operkor.wordpress.com

Матіос стверджує, що Шепелєв планував і інші замовні вбивства, але вони не були реалізовані.

"Уже в процесі розслідування було встановлено, що вказаний нардеп планував скоєння низки інших умисних вбивств, пов'язаних з досягненням своїх меркантильних і корисливих інтересів. При цьому організатор убивства Єрохіна замовив цій самій групі осіб викрадення й убивство одного зі своїх конкурентів у банківському середовищі - громадянина Г. Із цією метою нардеп надав виконавцям вогнепальну зброю, два автомати Калашникова, 13 пістолетів Макарова, 2 пістолети ПБ і більш ніж 500 боєприпасів до них", - розповів військовий прокурор.

Матіос повідомив, що прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права на заставу. При цьому затримувати Шепелєва не довелося, оскільки він і під вартою.

"Він уже був під слідством і є підозрюваним і обвинуваченим у низці інших кримінальних проваджень, за якими до нього застосовано запобіжний захід у вигляді арешту", - заявив прокурор.

Нагадаємо, що Олександр Шепелєв був народним депутатом п'ятого і шостого скликань. Обирався за списком "Батьківщини", але 2010 року перейшов у парламентську фракцію "Партії регіонів".

В останні роки переховувався за кордоном від українського правосуддя і був затриманий у лютому 2018 року на території Київської області.

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04 07 2018 14:08
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