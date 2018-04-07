Екс-депутату Шепелєву загрожує довічне ув'язнення за організацію вбивства полковника Єрохіна 2006 року
"Сьогодні о 9:30 ранку Головна військова прокуратура повідомила про підозру громадянину Ш. у вчиненні злочинів, передбачених ст.257, ч.3 ст.146, ч.3 ст.27, пп.6, 11, 12, 13 ст.115, ч.3 ст.27, ст.348, ч.3 ст.27, ст.263, ч.3 ст.146", - заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на брифінгу.
"Це вбивство було розслідувано і безпосередні виконавці вбивства були засуджені до позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Але організатора і замовника цього вбивства на той час не встановлено, і кримінальну справу, а пізніше кримінальне провадження було виділено для окремого розслідування. Минуло 12 років, і саме починаючи з березня 2018 року Головна військова прокуратура разом з групою співробітників нової Національної поліції вжила всіх заходів для притягнення до відповідальності замовника і організатора цього вбивства", - заявив Матіос.
За його словами, мотивом для вбивства полковника Єрохіна стала помста за професійну діяльність.
"Єрохін виявив конвертаційний центр, який діяв на базі одного з комерційних банків міста Донецька, кінцевим бенефіціаром якого був один народний депутат на той час. Діяльність конвертаційного центру завдяки роботі групи Єрохіна припинили, трьох осіб притягнули до кримінальної відповідальності", - пояснив Матіос.
За версією слідства, Шепелєв найняв кілерів і особисто видав їм зброю.
26 липня 2006 року Єрохіна викрали в Києві й убили в салоні легкового автомобіля, наданого Шепелєвим. Труп закопали в лісі за Києвом, а автомобіль спалили.
Роман Єрохін. Фото: operkor.wordpress.com
Матіос стверджує, що Шепелєв планував і інші замовні вбивства, але вони не були реалізовані.
"Уже в процесі розслідування було встановлено, що вказаний нардеп планував скоєння низки інших умисних вбивств, пов'язаних з досягненням своїх меркантильних і корисливих інтересів. При цьому організатор убивства Єрохіна замовив цій самій групі осіб викрадення й убивство одного зі своїх конкурентів у банківському середовищі - громадянина Г. Із цією метою нардеп надав виконавцям вогнепальну зброю, два автомати Калашникова, 13 пістолетів Макарова, 2 пістолети ПБ і більш ніж 500 боєприпасів до них", - розповів військовий прокурор.
Матіос повідомив, що прокуратура клопотатиме про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права на заставу. При цьому затримувати Шепелєва не довелося, оскільки він і під вартою.
"Він уже був під слідством і є підозрюваним і обвинуваченим у низці інших кримінальних проваджень, за якими до нього застосовано запобіжний захід у вигляді арешту", - заявив прокурор.
Нагадаємо, що Олександр Шепелєв був народним депутатом п'ятого і шостого скликань. Обирався за списком "Батьківщини", але 2010 року перейшов у парламентську фракцію "Партії регіонів".
В останні роки переховувався за кордоном від українського правосуддя і був затриманий у лютому 2018 року на території Київської області.
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