Екс-директор одного з держпідприємств хотів втекти до Росії після розкрадання коштів

Співробітники Генеральної прокуратури спільно з ДПСУ затримали на українсько-російському кордоні колишнього директора ДП Інформаційні судові системи Леоніда Богданова.

Про це з посиланням на начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка пише "Укрінформ".

Як повідомляється, Богданов, якого підозрюють у заволодінні 6,4 млн гривень при закупівлі обладнання для відеоконференцзв'язку судів, намагався втекти до Росії.

"У суботу (23 вересня) при перетині кордону затримали колишнього директора держпідприємства Інформаційні судові системи Леоніда Богданова", - розповів представник прокуратури.

Як повідомляв iPress.ua, 14 вересня правоохоронці виявили несплату податків під час митного оформлення 65 залізничних вагонів на понад 5 мільйонів гривень.