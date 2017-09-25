ПОЛІТИКА НОВИНИСпівробітники Генеральної прокуратури спільно з ДПСУ затримали на українсько-російському кордоні колишнього директора ДП Інформаційні судові системи Леоніда Богданова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-директор одного з держпідприємств хотів втекти до Росії після розкрадання коштів
Йому інкримінують привласнення 6,4 млн гривень
Фото: liga.net
Про це з посиланням на начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка пише "Укрінформ".
Як повідомляється, Богданов, якого підозрюють у заволодінні 6,4 млн гривень при закупівлі обладнання для відеоконференцзв'язку судів, намагався втекти до Росії.
"У суботу (23 вересня) при перетині кордону затримали колишнього директора держпідприємства Інформаційні судові системи Леоніда Богданова", - розповів представник прокуратури.
Як повідомляв iPress.ua, 14 вересня правоохоронці виявили несплату податків під час митного оформлення 65 залізничних вагонів на понад 5 мільйонів гривень.
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