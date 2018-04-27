Екс-директора "Білоцерківського військторгу" затримали за підозрою в розтраті 1,3 млн грн

Військова прокуратура затримала колишнього тимчасово виконувача обов'язків директора державного підприємства Міністерства оборони "Білоцерківський військторг" за підозрою в розтраті 1,3 млн гривень.

Вказана посадова особа в листопаді-грудні 2014 року безпідставно переказала кошти ввіреного йому підприємства в розмірі понад 1,3 млн гривень на рахунки фіктивних підприємств за нібито надані ними консалтингові послуги в юридичній сфері, повідомляє сайт військової прокуратури Центрального регіону.

29 січня правопорушника повідомлено про підозру, однак у зв'язку з тим, що він переховувався від органу досудового розслідування, екс-керівника оголосили в розшук.

"Сьогодні, 27 квітня 2018 року, під час проведення санкціонованого судом обшуку житлового приміщення з метою встановлення розшукуваної особи підозрюваного затримали", - повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили корупційну схему за розтратою державних коштів у сумі понад 149 млн грн при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Згодом, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще двох затриманих у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони.