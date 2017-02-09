Екс-директора Львівоблавтодор підозрюють у розтраті понад 2,8 млн грн

Держпідприємству було зайво перераховано з держбюджету понад 2,8 млн гривень на оплату електроенергії

Співробітники Національної поліції повідомили про підозру одному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.

"Правоохоронці встановили, що один з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор", зловживаючи своїм службовим становищем, надав незаконні усні вказівки керівникам підпорядкованих підрозділів вирахувати й підробити офіційні документи з виготовлення асфальтобетону", - повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Держпідприємству було зайво перераховано з держбюджету понад 2,8 млн гривень на оплату електроенергії, природного газу й на виконання роботи відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт.

Екс-чиновнику було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Володимир Омелян звільнив заступника голови "Укравтодору" Володимира Сущенка через опубліковане раніше відео, на якому людина, схожа на Сущенко, обговорює "відкати".