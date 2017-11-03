Колишньому директору "Укртрансхімаміаку" загрожує до 12 років ув'язнення, - ГПУ

За кримінальне правопорушення, скоєне Віктором Бондіком на посаді директора ДП "Укрхімтрансаміак", йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

"10 березня Бондіку повідомлено про підозру у розтраті держмайна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє ГПУ.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Бондік, не маючи на те реальної необхідності, незважаючи на економічну недоцільність та ігноруючи наявну прибутковість підприємства, 22 грудня 2010 року умисно уклав від імені УДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським Торгівельним Банком договір про термінову кредитну лінію на суму 35 млн доларів за відсотковою ставкою 8% з метою лише поповнення обігових коштів", - зазначили у Генпрокуратурі.

Згодом Бондік, не маючи для того необхідності, без попереднього погодження Міністерства фінансів України та з метою приховування розтрати коштів за першим кредитом, 23 листопада 2011 року умисно уклав від імені УДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським Торгівельним Банком другий договір про термінову кредитну лінію на суму вже 48,2 млн доларів США за ще більшою відсотковою ставкою – 9,25%, у тому числі для погашення заборгованості за попереднім кредитом.

"Внаслідок таких дій Бондіка лише за період з 1 січня 2015 до 15 листопада 2016 року Амстердамському Торгівельному Банку безпідставно виплачено 2,3 млн доларів, що відповідно до курсу НБУ становило 58,3 млн грн, в якості відсотків за користування недоцільним та економічно необґрунтованим кредитом", - заявили в ГПУ.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.

Як відомо, Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства "Укртрансхімаміак" Віктору Бондику.