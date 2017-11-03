Колишньому директору "Укртрансхімаміаку" загрожує до 12 років ув'язнення, - ГПУ
"10 березня Бондіку повідомлено про підозру у розтраті держмайна в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - повідомляє ГПУ.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Бондік, не маючи на те реальної необхідності, незважаючи на економічну недоцільність та ігноруючи наявну прибутковість підприємства, 22 грудня 2010 року умисно уклав від імені УДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським Торгівельним Банком договір про термінову кредитну лінію на суму 35 млн доларів за відсотковою ставкою 8% з метою лише поповнення обігових коштів", - зазначили у Генпрокуратурі.
Згодом Бондік, не маючи для того необхідності, без попереднього погодження Міністерства фінансів України та з метою приховування розтрати коштів за першим кредитом, 23 листопада 2011 року умисно уклав від імені УДП "Укрхімтрансаміак" з Амстердамським Торгівельним Банком другий договір про термінову кредитну лінію на суму вже 48,2 млн доларів США за ще більшою відсотковою ставкою – 9,25%, у тому числі для погашення заборгованості за попереднім кредитом.
"Внаслідок таких дій Бондіка лише за період з 1 січня 2015 до 15 листопада 2016 року Амстердамському Торгівельному Банку безпідставно виплачено 2,3 млн доларів, що відповідно до курсу НБУ становило 58,3 млн грн, в якості відсотків за користування недоцільним та економічно необґрунтованим кредитом", - заявили в ГПУ.
Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих збитків.
Як відомо, Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому директору державного підприємства "Укртрансхімаміак" Віктору Бондику.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України викрили факти розкрадання колишнім керівництвом державного підприємства "Укрхімтрансаміак" майже 235 млн гривень.
Укрхімтрансаміак" - один з найбільших транспортувальників аміаку в СНД. Підприємство створено 2001 року шляхом об'єднання транзитерів аміаку.
Гендиректор "Укрхімтрансаміаку" Віктор Бондик був звільнений 15 червня 2016 року у зв'язку з порушенням законодавства і обов'язків за контрактом, а також через невиконання вимог Державної фінансової інспекції.
Віктор Бондик став гендиректором "Укрхімтрансаміаку" в лютому 2007 року. Він - молодший брат колишнього народного депутата від Партії регіонів Валерія Бондика. Сам Віктор Бондик був депутатом від Партії регіонів у Донецькій облраді.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків