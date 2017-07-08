Екс-форвард збірної України перейшов в команду з Ліхтенштейну

Колишній форвард збірної України Марко Девіч продовжить кар'єру в ліхтенштейнському клубі Вадуц, який виступає в чемпіонаті Швейцарії.

Український форвард перейшов в кращий клуб Ліхтенштейну на правах вільного агента і підписав контракт до літа 2018 року, повідомляє офіційний сайт Вадуца.

"Ми раді, що змогли здійснити цей трансфер. З Марко ми зможемо підвищити рівень нашої команди", - сказав спортивний директор Вадуца Бернт Хаас.

Відзначимо, що в Ліхтенштейні не проводиться власний чемпіонат з футболу, а є тільки подоба національного Кубка, тому команда виступає в чемпіонаті Швейцарії. У минулому сезоні Вадуц покинув елітний дивізіон цього турніру, а на даний момент у другій за силою першості йде п'ятим.

Нагадаємо, що в чемпіонаті України Девіч виступав за Волинь, Металіст і Шахтар, після чого грав в Росії за Рубін і Ростов.

В кінці червня Девіч, який залишався без клубу, заявив про те, що може завершити професійні виступи.

У січні 2017 року Девіч перейшов в Ростов, де провів вісім матчів, з яких тільки в одному з'явився в основі.

Раніше Девіч висловив бажання повернутися в один з українських клубів в разі надходження хорошої пропозиції.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".