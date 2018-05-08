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Екс-футболіст збірної України Шевчук відпочив в анексованому Криму

Шевчук, який провів у Криму майже увесь червень, спілкуватися з журналістами відмовився
Екс-футболіст збірної України і донецького "Шахтаря" В’ячеслав Шевчук провів відпочинок в анексованому Криму.
Екс-футболіст збірної України Шевчук відпочив в анексованому Криму Фото: ru.krymr.com

Футболіста помітили на пляжі в Ялті, повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, відпочивав спортсмен на пляжі готелю "Ялта-Інтурист". Шевчук, який провів у Криму майже увесь червень, спілкуватися з журналістами відмовився.

Адміністративний кордон з Кримом екс-футболіст збірної України перетнув 4 червня і повернувся на материкову Україну 15 червня. Через три дні Шевчук знову поїхав до Криму і пробув там до 3 липня.

За збірну України Шевчук грав упродовж 13 років, зігравши 54 матчі. Завершив кар’єру позаторік. У 2009 році футболіст у складі донецького "Шахтаря" виграв Кубок УЄФА. Після чого Шевчука нагородили орденом "За мужність III ступеня".

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом діють три контрольних пункту в’їзду/виїзду – "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Нагадаємо, що сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.

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05 08 2018 11:38
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