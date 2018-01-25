Екс-гендиректор "Укрспирту" готував замах на Авакова, - Генпрокуратура

19 грудня 2017 року були одночасно проведені 60 обшуків у різних регіонах України та затримано шістьох активних учасників злочинної організації

У Генеральній прокуратурі заявили, що учасники злочинної організації разом із колишнім генеральним директором державного підприємства "Укрспирт" Михайлом Лабутіним готували замахи на життя, зокрема на очільника МВС Арсена Авакова.

"Встановлено, що учасники зазначеної злочинної організації планували вчинення умисних вбивств інших осіб, серед яких і міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б", - повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Крім того, затриманих звинувачують в умисному вбивстві 30.05.2017 радника директора ДП "Укрспирт"; замаху на умисне вбивство 29.03.2017 заступника керівника ДП "Укрспирт"; замаху на умисне вбивство 01.05.2017 президента однієї із спортивних федерацій, з використанням протипіхотної міни; замаху на умисне вбивство 23.06.2017 приватного підприємця, з використанням саморобного вибухового пристрою.

Сарган розповіла, що завдяки спільним зусиллям представників Головної військової прокуратури, слідчих Головного слідчого управління НП, департаменту контррозвідки СБУ, департаменту карного розшуку НП та департаменту внутрішньої безпеки НП викрито всю ієрархічну структуру та учасників злочинної організації, а їхню діяльність припинено.

За її словами, 19 грудня 2017 року були одночасно проведені 60 обшуків у різних регіонах України та затримано шістьох активних учасників злочинної організації.

"Керівника злочинної організації, яким є колишній директор ДП "Укрспирт", затримано на території Румунії, куди направлено запит щодо його екстрадиції в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності. В задоволенні апеляції затриманого на застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення екстрадиційної процедури судом м. Сучава (Румунія), відмовлено", - зазначила Сарган.

Суд обрав запобіжний захід для всіх затриманих у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

"У кримінальному провадженні триває проведення комплексну необхідних слідчих, розшукових та інших процесуальних дія, спрямованих на встановлення всіх учасників вказаної злочинної організації та притягнення їх до кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні Сарган.

Наразі триває досудове розслідування.