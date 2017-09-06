Екс-генпрокурор Ярема регулярно приймає в себе прокурорів та депутатів, - ВІДЕО

Колишній генпрокурор Віталій Ярема і його заступник Анатолій Даниленко навіть після відставки продовжують зустрічатись з керівниками органів прокуратури у себе в офісі.

Про це йдеться у сюжеті програми "Схеми".

Журналісти зафіксували, як до офісного приміщення на Львівській площі приїжджають керівники Запорізької, Кіровоградської, Кримської та Київської обласних прокуратур. При цьому деякі прокурори здійснюють такі візити в робочий час.

Також під час відвідин офісного приміщення, де працюють Ярема і Даниленко, журналісти помітили співробітників Генеральної прокуратури Олександра Кондратенка і Костянтина Моргуна.

На сайті генеральної прокуратури зазначено, що Олександр Кондратенко був призначений на посаду заступника начальника департаменту забезпечення діяльності керівництва у травні 2016 року. У 2014 році Кондратенко працював на посаді керівника апарату генерального прокурора Віталія Яреми.Також Кондратенко працював під керівництвом Віталія Яреми, ще коли той у 2014 році обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра.

Костянтин Моргун в той час, як Віталій Ярема очолював Генпрокуратуру, обіймав посаду заступника начальника Головного управління кадрів та забезпечення діяльності органів прокуратури та посаду начальника управління справами ГПУ.

У травні 2016 року вже Юрій Луценко призначив Моргуна на посаду начальника департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ.

У той же час дружина Костянтина Моргуна разом із братом Віталія Яреми є засновниками товариства з обмеженою відповідальністю "ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ".

Також журналісти зафіксували візит до офісу генерального прокурора Юрія Луценка. Він пояснив, що приїжджав відзначити День міліції.

У коментарі програмі "Схеми" Віталій Ярема та Анатолій Даниленко заперечили вплив на Генеральну прокуратуру, повідомивши, що після відставки займаються юридичними консультаціями.

Також журналісти зафіксували, що до офісного приміщення приїжджав народний депутат від депутатської групи "Воля народу" Олесь Довгий.

Луценко раніше заявляв, що прокуратура активно розслідує земельні оборудки часів мера Києва Леоніда Черновецького. Олесь Довгий у той час був секретарем київської міської ради.

У офісі на Львівській площі був помічений також екс-нардеп від "Партії регіонів" та бізнесмен Володимир Продівус. У 2014 році у мережу потрапило відео з Рівненщини, на якому на той момент народний депутат Володимир Продівус присутній у лісі під час конфлікту озброєних людей. Конфлікт пов’язаний з видобутком бурштину.

Приїжджав до зазначеного офісу Дмитро Кащук, який у 2014 році обійняв посаду голови Державної служби геології та надр. Біля офісу він зустрічався з на той момент ще керівником Держгеонадр Миколою Бояркіним.

У 2015 році у ЗМІ була інформація про те, що СБУ відкрила провадження щодо колишніх чиновників Держгеонадр, які начебто реалізовували необлікований бурштин у власних цілях, використовуючи ДП "Бурштин Україна". За словами самого Дмитра Кащука (екс-керівник Держгеонадр – ред.), його прізвище навіть фігурувало у повідомленні на сайті СБУ, але згодом зникло.

"Усе це викликає підозри: а чи не виконують вони, користуючись своїм впливом та зв’язками, функції таких собі тіньових посередників між правоохоронцями й людьми, в яких можуть бути проблеми із законом?" – йдеться в розслідуванні.