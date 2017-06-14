Екс-генпрокурору Молдови пред'явили звинувачення у корупції
Екс-генпрокурору офіційно пред'явлено звинувачення в перевищенні службових повноважень і незаконному витрачанні бюджетних коштів у розмірі близько мільйона доларів, повідомляє Укрінформ.
Як повідомили в Національному центрі із боротьбі з корупцією, фігурантами цієї кримінальної справи є ще п'ятеро співробітників прокуратури і один з економічних агентів.
Згідно з матеріалами слідства, Валерій Балабан у 2004 році підписав контракт на придбання за півмільйона доларів (для потреб прокуратури) незавершеного будівництва, тоді як реальна кадастрова вартість нерухомості становила близько 140 тисяч доларів.
Пізніше екс-генпрокурору вдалося отримати з держбюджету ще мільйон доларів для завершення будівельних робіт, однак донині будівлю так і не було відремонтовано.
Колишнього генпрокурора помістили в ізолятор тимчасового утримання Центру із боротьби з корупцією.
Всіх інших фігурантів цієї справи також заарештували терміном від 15 до 30 діб.
Нагадаємо, затриманого раніше мера Кишинева Доріна Кіртоаке, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, поміщено під домашній арешт строком на 30 діб.
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