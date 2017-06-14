Екс-генпрокурору Молдови пред'явили звинувачення у корупції

Валерія Балабана звинувачують у перевищенні службових повноважень і зловживанні на 1 млн дол.

Суд в молдовській столиці Кишиневі видав ордер на арешт строком на 30 діб колишнього генерального прокурора Молдови Валерія Балабана.

Екс-генпрокурору офіційно пред'явлено звинувачення в перевищенні службових повноважень і незаконному витрачанні бюджетних коштів у розмірі близько мільйона доларів, повідомляє Укрінформ.

Як повідомили в Національному центрі із боротьбі з корупцією, фігурантами цієї кримінальної справи є ще п'ятеро співробітників прокуратури і один з економічних агентів.

Згідно з матеріалами слідства, Валерій Балабан у 2004 році підписав контракт на придбання за півмільйона доларів (для потреб прокуратури) незавершеного будівництва, тоді як реальна кадастрова вартість нерухомості становила близько 140 тисяч доларів.

Пізніше екс-генпрокурору вдалося отримати з держбюджету ще мільйон доларів для завершення будівельних робіт, однак донині будівлю так і не було відремонтовано.

Колишнього генпрокурора помістили в ізолятор тимчасового утримання Центру із боротьби з корупцією.

Всіх інших фігурантів цієї справи також заарештували терміном від 15 до 30 діб.

Нагадаємо, затриманого раніше мера Кишинева Доріна Кіртоаке, підозрюваного у зловживанні службовим становищем, поміщено під домашній арешт строком на 30 діб.