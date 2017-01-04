Екс-глава АП Борис Ложкін задекларував колекції картин, книг і бігову доріжку

Секретар Національної інвестиційної ради і екс-глава Адміністрації Президента України Борис Ложкін подав електронну декларацію за 2016 рік.

Згідно із декларацією Ложкіна, у 2016 році сукупний дохід його і членів його сім'ї склав 13 млн 587 тис. 783 грн. З них зарплата Ложкіна склала 165 тис. 731 грн, проценти від банківських вкладів Ложкіна - 43 664 тис. грн, дохід від відчуження рухомого майна - 2 млн 340 тис. грн.

Дружина Ложкіна Надія Шаломова і мати Лариса Ложкіна заробили в 2016 році 11 млн 38 тис. 388 грн. Джерелами доходів стали заробітна плата, пенсія, відсотки, дивіденди, дохід від надання майна в оренду та відчуження нерухомого майна, а також страхові виплати.

На банківських рахунках Бориса Ложкіна є 12 млн 128 тис. 641 грн, 4226 доларів США і 1166 євро. Також Борис Ложкін задекларував готівкою 7 млн 403 тис. 500 грн, 745 тис. доларів, 362 тис. євро і 198 тис. 500 фунтів стерлінгів.

Борис Ложкін позичив третім особам 63 млн 893 тис. 650 грн. У власності колишнього глави АП є дві земельні ділянки площею 510 і 1201 кв. м в Київській області, садовий (дачний) будинок площею 534,3 кв. м в Київській області, квартира в Києві площею 290,5 кв. м, частина квартири у Харкові площею 33 кв. м, а також два машиномісця в Києві площею 10,3 і 10,4 кв. м відповідно.

Ложкін володіє автомобілем Lexus LX-570 2013 року випуску.



Фото: edmunds.com

Йому також належить благодійна організація "Благодійний фонд Бориса Ложкіна". В 2015-2016 роках під час благодійних аукціонів "Фонд Бориса Ложкіна" акумулював 13 млн 678 тис. грн, на які була придбана сучасна апаратура для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, очолюваного Іллею Ємцем.

Також, Ложкін задекларував колекцію картин і скульптур сучасних українських художників (101 одиниця), колекцію картин і скульптур 19-20 століття (художники української еміграції та інші), колекцію книг 19-20 століття (46 одиниць), бігову доріжку, 8 годинників, 5 пам'ятних монет "25 років незалежності України" загальною вартістю 654 тис. 700 грн, придбаних в 2016 році, а також комплект кухонних меблів та меблі в кабінет.

Борис Ложкін також має право власності на низку нематеріальних активів, зокрема, на книгу "Четверта республіка", а також на 19 торговельних марок і комерційних найменувань. У розділі "Фінансові зобов'язання" Ложкін вказав зобов'язання за договорами страхування на загальну суму 96 тис. 463 грн. У власності дружини Бориса Ложкіна Надії Шаломової є нежитлове приміщення в Києві площею 742,3 кв. м. Також Шаломова володіє двома автомобілями - Аudi A8 і Lexus LX570 2013 випуску та акціями ЗАТ "Медтехсервіс" номінальною вартістю 246 тис. 862 грн 18 коп., внеском у розмірі 50% від загального капіталу ТОВ "БТД" вартістю 14 тис. 250 грн. В її власності також є чотири годинники і низка ювелірних виробів. На банківських рахунках Шаломової - 41 тис. 767 грн.

Надія Шаломова також має кошти, позичені третім особам, у розмірі 1 млн доларів. У неї є фінансові зобов'язання за договорами страхування на суму 220 тис. 700 грн.

У власності матері Бориса Ложкіна Лариси Ложкіної є дві земельні ділянки площею 10000 кв. м кожна в Київській області, а також частина квартири у Харкові площею 33 кв. м. На банківському рахунку Лариси Ложкіної - 9 950 тис. грн.

Нагадаємо, що раніше свої декларації подали прем'єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді Ігор Кононенко, голова Радикальної партії Олег Ляшко, відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов та глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва.