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Екс-глава ФБР очолить розслідування зв'язків Трампа з Москвою

Мюллер після призначення на посаду заявив, що приймає покладену на нього відповідальність, і пообіцяв працювати "в міру своїх здібностей"
Міністерство юстиції США, зіткнувшись із збільшеним тиском з боку Конгресу, призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера на посаду спецпрокурора для розслідування передбачуваного втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році і можливої змови передвиборного штабу президента Дональда Трампа з Москвою.
Екс-глава ФБР очолить розслідування зв Роберт Мюллер. Фото: REUTERS / Jason Reed

Призначення Мюллера було за несподіваним рішенням Трампа звільнити з поста глави ФБР Джеймса Комі, який очолював пов'язане з Росією розслідування. Звільнення викликало бурю обурення у політиків-демократів, які поряд з деякими однопартійцями президента зажадали провести незалежне розслідування для того, щоб з'ясувати, чи намагалася Росія вплинути на результат листопадових виборів з метою забезпечити перевагу Трампа над опоненткою від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

Після оголошення рішення міністерства юстиції Трамп сказав, що сподівається на швидке врегулювання питання. Про це повідомляє видання Reuters.

"Як я вже неодноразово заявляв, ретельне розслідування підтвердить те, що нам вже відомо - ніякої змови між моїм передвиборчим штабом і будь-якими іноземними структурами не було", - йдеться в заяві президента.

Заступник генерального прокурора США Рід Розенстайн, який оголосив про призначення Мюллера, підкреслив: "Моє рішення (призначити спецпрокурора) не підтверджує, що злочини були скоєні або що є підстави для судового переслідування. Я не виносив такого рішення".

"Я вирішив, що спецпрокурор необхідний для того, щоб у американців була повна впевненість в результаті", - сказав він.

Мюллер після призначення на посаду заявив, що приймає покладену на нього відповідальність, і пообіцяв працювати "в міру своїх здібностей", наводить його словами CBS News.

Нагадаємо, газета Washington Post з посиланням на джерела повідомила, що Трамп передав Лаврову і Кисляку під час зустрічі в Білому домі інформацію про діяльність угруповання "Ісламська держава".

Водночас, у Білому домі спростували передачу Трампом главі МЗС РФ секретної інформації.

Пізніше, конгресмени США заявили, що важлива інформація, яку Трамп повідомив Лаврову, була представлена США розвідкою Ізраїля.

В свою чергу, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова надати сенату США запис зустрічі міністра закордонних справ Сергія Лаврова з американським президентом Дональдом Трампом.

 

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