Екс-глава СБУ вирішив балотуватися в президенти

Ігор Смешко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року

Екс-глава Служби безпеки України Ігор Смешко заявив про намір балотуватися в президенти на виборах 2019 року.

"Рішення... прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом у президенти України", - заявив він на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Смешко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року.

З 2006 року - президент Центру стратегічних досліджень та аналізу. З 2009-го - голова Всеукраїнської громадської організації "Сила і Честь".

7 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Смешка своїм радником і головою Комітету з питань розвідки при президентові України. Указом від 30 січня 2015 року Комітет з питань розвідки був ліквідований, а Смешко - звільнений з посади його голови.

12 березня 2015 року Смешко був звільнений з посади радника президента і призначений позаштатним радником глави держави.

Також, міський голова Львова та висунутий від партії "Об'єднання "Самопоміч" кандидат у президенти на виборах 2019 року Андрій Садовий заявив, що за ним стежать спеціальні служби.

Нагадаємо, що у жовтні мер Львова лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.