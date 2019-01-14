Екс-глава СБУ вирішив балотуватися в президенти
"Рішення... прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом у президенти України", - заявив він на своїй сторінці у Facebook.
Ігор Смешко очолював СБУ з вересня 2003 року по лютий 2005 року.
З 2006 року - президент Центру стратегічних досліджень та аналізу. З 2009-го - голова Всеукраїнської громадської організації "Сила і Честь".
7 жовтня 2014 року президент України Петро Порошенко призначив Ігоря Смешка своїм радником і головою Комітету з питань розвідки при президентові України. Указом від 30 січня 2015 року Комітет з питань розвідки був ліквідований, а Смешко - звільнений з посади його голови.
12 березня 2015 року Смешко був звільнений з посади радника президента і призначений позаштатним радником глави держави.
Також, міський голова Львова та висунутий від партії "Об'єднання "Самопоміч" кандидат у президенти на виборах 2019 року Андрій Садовий заявив, що за ним стежать спеціальні служби.
Нагадаємо, що у жовтні мер Львова лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подаватиме свою кандидатуру на участь у виборах президента України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- ВІДЕО Порошенко виступив із новорічним зверненням до українців, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку