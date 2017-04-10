Екс-глава Слов'янська Штепа виписалась з лікарні

За словами адвоката, Штепа "боїться що суд може її знову заарештувати"

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа виписалася з харківської лікарні, куди була госпіталізована із залу суду з гіпертонічним кризом, і зараз проходить курс лікування вдома.

"Неля Ігорівна вже вдома. Зараз вона отримує лікування (крапельниці, уколи - все, що прописав харківський лікар) будинку, за місцем прописки", - розповів її адвокат Дмитро Марченко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За його словами, Штепа відмовилася від денного стаціонару з побоювань, що це можуть розцінити як порушення цілодобового домашнього арешту.

"Ми намагалися їй пояснити, що в цьому випадку мова про порушення не йде, але вона дуже боїться що суд може її знову заарештувати", - сказав Марченко.

Нагадаємо, Ленінський районний суд міста Харкова переніс засідання у справі Нелі Штепи на 6 листопада через її госпіталізацію.

Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.

14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.

У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.

20 вересня Штепі суд змінив запобіжний захід з утримання під вартою на домашній цілодобовий арешт. 21 вересня поліція надягнула електронний браслет стеження на екс-чиновницю.