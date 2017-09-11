Екс-глава Yahoo звинуватила РФ у зламі 3 млрд акаунтів

Офіцери російської розвідки, спонсоровані державою, були відповідальні за комплексні і складні атаки на системи Yahoo

Колишня виконавчий директор Yahoo Марісса Майєр вибачилася за два масових злами даних цієї інтернет-компанії, звинувативши в них російських агентів.

Про це вона заявила на слуханнях з приводу зростаючого числа кібератак на великі компанії США, пише Reuters.

"Як генеральний директор, під час перебування на посаді якого відбулися ці крадіжки, я хочу щиро вибачитися перед кожним з наших користувачів", - сказала вона.

"На жаль, не дивлячись на те, що всі наші заходи допомагали Yahoo успішно захищатися від шквалу атак як приватних, так і спонсорованих державою хакерів, російські агенти вторглися в наші системи і вкрали дані наших користувачів", - заявила Майер.

"Тепер ми знаємо, що офіцери російської розвідки, спонсоровані державою, були відповідальні за комплексні і складні атаки на системи Yahoo", - додала вона.

За її словами, для того, щоб обійти захист, необхідні були "дійсно агресивні" дії хакерів, і що навіть найзахищеніші компанії "можуть стати жертвами цих злочинів".

Нагадаємо, що раніше співробітників ФСБ запідозрили у зломі 500 млн акаунтів Yahoo.