Екс-глава Yahoo звинуватила РФ у зламі 3 млрд акаунтів
Про це вона заявила на слуханнях з приводу зростаючого числа кібератак на великі компанії США, пише Reuters.
"Як генеральний директор, під час перебування на посаді якого відбулися ці крадіжки, я хочу щиро вибачитися перед кожним з наших користувачів", - сказала вона.
"На жаль, не дивлячись на те, що всі наші заходи допомагали Yahoo успішно захищатися від шквалу атак як приватних, так і спонсорованих державою хакерів, російські агенти вторглися в наші системи і вкрали дані наших користувачів", - заявила Майер.
"Тепер ми знаємо, що офіцери російської розвідки, спонсоровані державою, були відповідальні за комплексні і складні атаки на системи Yahoo", - додала вона.
За її словами, для того, щоб обійти захист, необхідні були "дійсно агресивні" дії хакерів, і що навіть найзахищеніші компанії "можуть стати жертвами цих злочинів".
Нагадаємо, що раніше співробітників ФСБ запідозрили у зломі 500 млн акаунтів Yahoo.
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