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Екс-главу МВС Албанії позбавили імунітету через підозру в наркоторгівлі

Екс-міністр спростовує свій зв'язок із злочинним угрупованням
Парламент Албанії зняв імунітет з колишнього міністра внутрішніх справ Сайміра Тахірі, якого підозрюють у причетності до незаконного обігу наркотиків.
Екс-главу МВС Албанії позбавили імунітету через підозру в наркоторгівлі Саймир Тахірі. Фото: EPA/UPG

Законодавці проголосували за те, щоб дозволити прокурорам допитати Тахірі і обшукати його резиденцію, повідомляє Associated Press.

Звинувачення пов'язує Тахірі зі злочинною групою, підозрюваною в торгівлі великими обсягами канабісу. Нещодавно лідерів цієї групи заарештували в Італії.

Екс-міністр спростовує свій зв'язок із злочинним угрупованням.

Тахірі очолював міністерство внутрішніх справ до березня, а тепер є членом парламенту від владної Соціалістичної партії.

Боротьба з незаконним обігом наркотиків і організованою злочинністю є серйозною проблемою для Албанії, члена НАТО з 2009 року, яка прагне почати переговори про повноправне членство в Євросоюзі.

Нагадаємо, що в Румунії в четвер, 13 жовтня, через звинувачення в корупції у відставку подали віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Севіля Шайдех, міністр з європейських фондів Рована Плумб і міністр транспорту Александру-Резван Кук.

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25 10 2017 16:58
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