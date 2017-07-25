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Екс-главу МВС Захарченка дозволили судити заочно

У листопаді 2014 року Генеральна прокуратура України заочно оголосила підозру Віталію Захарченку
Печерський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка, підозрюваного в перевищенні службових повноважень.
Екс-главу МВС Захарченка дозволили судити заочно Віталій Захарченко. Фото: ukrinform.ua

"Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо перевищення службових повноважень Януковичем В. Ф., Захарченком В. Ю. та Коряком В. В. та іншими особами при незаконному позбавленні волі особистого помічника, нині покійного, митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В. М.) - Драбинка О. М.", - написала речник генпрокурора України Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

У листопаді 2014 року Генеральна прокуратура України заочно оголосила підозру Віталію Захарченку та екс-голові київської міліції Валерію Коряку в організації викрадення влітку 2013 року секретаря митрополита Володимира Олександра Драбинка з метою зречення патріарха УПЦ МП Володимира від престолу.

Нагадаємо, у січні Печерський суд Києва дав дозвіл на затримання екс-президента Віктора Януковича і колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка у "церковній справі".

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