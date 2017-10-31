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Екс-главу "Нафтогаз України" звинувачують у розкраданні 630 млн рублів

Зобов'язання з погашення позики виконані не були, а коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд
У Росії екс-глава "Нафтогазу", колишній глава Державного управління справами України Ігор Бакай звинувачується в розкраданні 630 млн рублів (майже $10,9 млн, - ред.) у компанії "Металоінвест".
Екс-главу "Нафтогаз України" звинувачують у розкраданні 630 млн рублів Фото: argumentua.com

"Співробітники управління економічної безпеки і протидії корупції ГУ МВС Росії по Москві спільно з співробітниками ФСБ Росії затримали засновника комерційної організації, підозрюваного в розкраданні понад 630 млн рублів у одного з гірничо-металургійних холдингів", - повідомила офіційний представник МВС Росії Ірина Вовк, пише РБК.

За даними російських ЗМІ, йдеться про розкрадання Бакаєм у холдингу "Металоінвест". За словами Вовк, засновник комерційної організації уклав від імені компанії договір позики з гірничо-металургійним холдингом на суму понад 630 млн рублів, відповідно до якого на рахунок позичальника були переведені кошти.

"Однак зобов'язання з погашення позики виконані не були, а коштами підозрюваний розпорядився на власний розсуд. За даним фактом слідчими порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого за статею "шахрайство", - прокоментувала Вовк.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що у Москві затримали колишнього керівника компанії "Нафтогаз України" Ігора Бакая.

За інформацією ТСН, на Бакая написали заяви 10 осіб, чиїми грошима він заволодів шляхом обману. 

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31 10 2017 18:18
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