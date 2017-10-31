Екс-главу "Нафтогазу" Бакая затримали у Росії, - ЗМІ

Екс-глава "Нафтогазу", екс-керівник Держуправління справами Ігор Бакай затриманий у Москві.

Разом з Бакаєм затримані також його помічник і бухгалтер. Причому 31 жовтня, помічника та бухгалтера відпустили зі слідчого ізолятора, а Бакай залишається під варто, повідомляє "ТСН" з посиланням на інформовані джерела.

За даними джерел, екс-чиновника звинувачують в тому, що він обманним шляхом заволодів грошима сторонніх осіб. На нього є 10 заяв від ошуканих і серед них заява від російського мільярдера Алішера Усманова, який нібито позичив Бакаю 9 млн доларів.

Джерела повідомляють, що останнім часом Бакай жив, переміщаючись між ОАЕ і Москвою і постійно позичав гроші у знайомих.

Нагадаємо, що Бакай очолював "Нафтогаз України" з 1998 по 2000 рік. З жовтня 2003 по грудень 2004 року був керівником Державного управління справами України. У 2004 році Бакай покинув межі України. А вже в березні 2005-го отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Його від'їзд був названий втечею, викликаним підозрою в причетності до скоєння низки тяжких економічних злочинів, скоєних на посаді глави Держуправління справами.

Весною 2005 року українські правоохоронці пред'явили Бакаю звинувачення у перевищенні і зловживанні службовими повноваженнями, незаконному відчуженні державного майна: готелів "Дніпро" і "Україна", нерухомості національного комплексу Експоцентр України в Києві, кількох кримських санаторіїв. За результатами перевірки, проведеної Контрольно-ревізійним управлінням в 2005 році, було встановлено, що Держуправління справами і його центральний апарат незаконно витратили понад 800 млн грн.

Однак, з приходом до влади Януковича, всі справи проти Бакая були закриті Печерським судом. 14 квітня 2010 року Апеляційний суд Києва визнав законність закриття всіх справ. Всі рахунки і майно самого Бакая, його дружини і тестя були розблоковані. У Росії Бакай займається бізнесом "за кількома напрямками". Причому, як з'ясовували журналісти, поки в Україні тривали слідчі дії щодо нього, операції проводилися через його дружину.