Екс-голова Держекоінспекції Заїка "забув" вказати у декларації майно на 60 млн грн

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді застави 35 240 гривень для колишнього виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки, підозрюваного в декларуванні недостовірної інформації щодо свого і майна сім'ї на майже 60 млн гривень.

У поданій електронної декларації за 2015 рік він не відобразив ряд об'єктів нерухомості, рухоме майно та корпоративні права на загальну суму 3 694 749 гривень, за 2016 не вказав дані про майно на загальну суму 28 067 509 гривень, а перед звільненням за період з 1 січня 2017 року по 27 лютого 2017 не вказав дані про майно на загальну суму 27 963 370 гривень.

Таким чином він не вказав інформацію про майно на суму 59 725 628 гривень, йдеться в матеріалах суду, інформують Українські Новини.

Йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочину за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

27 грудня 2018 року, розглянувши клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд застосував для Заїки запобіжний захід у вигляді застави 35 240 гривень, а також встановив ряд обов'язків, у тому числі заборонив виїзд за кордон.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно депутата Запорізької міськради, екс-заступника гендиректора ЧАЕС та ще 9-ти посадовців.