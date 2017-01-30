Екс-голова правління банку "Михайлівський" втік з-під арешту
Про це повідомляє FinClub з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Згідно з повідомленням, 27 січня слідчий звернувся до Дніпровського районного суду Києва з вимогою змінити запобіжний захід Ігорю Дорошенку, який перестав приходити до слідчого, і оголосити його в розшук.
Суддя вже задовольнив це прохання.
Адвокат Ростислав Кравець, який представляв інтереси Ігоря Дорошенка в суді, заявив FinClub, що у нього закінчився контракт з клієнтом, і відмовився прокоментувати інформацію агентства.
Раніше співробітники СБУ повідомляли FinClub, що мають відомості про намір Ігоря Дорошенка з сім'єю поїхати в Канаду. "Його дружина підбирає там садок для дітей", - говорив співрозмовник.
Нагадаємо, Дорошенка затримано12 серпня за підозрою в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку "Михайлівський" до банкрутства. У серпні Шевченківський райсуд Києва продовжив його арешт із заставою 137,8 млн гривень до 7 грудня.
3 грудня суд прийняв рішення звільнити Дорошенка з-під варти і застосувати до нього запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Банкрутство банку "Михайлівський" стало одним з найгучніших на українському фінансовому ринку. Вкладники досі влаштовують в Києві цілу серію акцій протесту, і 15 листопада 2016 року ВРУ підтримала законопроект, який регламентує принципи захисту ошуканих вкладників банків. Цей закон дозволить отримати компенсації і тим, хто довірив свої гроші банку, і пов'язаним з ним фінансовим компаніям.
В банку "Михайлівський" з 5 млрд грн активів залишилося тільки 138 млн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: