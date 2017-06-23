Екс-голову правління Енергобанку засудили до трьох років умовно

У результаті недбалості керівництва державі було завдано збитків на $15,7 млн

Печерський районний суд Києва 20 червня засудив до трьох років позбавлення волі умовно колишнього голову правління ліквідованого Енергобанку Аллу Вольську.

Слідством встановлено, що в квітні 2012 року Енергобанк відкрив кореспондентський рахунок у Bank Frick&Cо AG (Ліхтенштейн). Упродовж 25 вересня 2012-го - 3 лютого 2014 року на цей коррахунок було перераховано коштів на загальну суму $15,8 млн, - йдеться в матеріалах суду, інформують " Українські новини".

У березні-квітні 2014 року в Енергобанку було проведено інспекційну перевірку Національним банком. За її результатами було встановлено, що найбільша концентрація коштів на рахунках типу "Ностро" спостерігається за коштами, розміщеними в Bank Frick&Cо AG - 81,2% загального обсягу коштів, розміщених на рахунках і 7,17% загальних активів. Рівень кредитного ризику за цими операціями був високим.

Крім того, розміщення коштів на коррахунку не було для банку економічно доцільним, оскільки такі вкладення є низько дохідними (на залишок коштів на коррахунку банку-кореспондента нараховується 1% річних).

За результатами перевірки НБУ зобов'язав керівництво Енергобанку відобразити в обліку на рахунку кредитної заборгованості ці кошти і вжити заходів щодо термінового їх повернення. Однак голова правління банку Вольська не виконала вимогу Нацбанку з поверненню коштів.

"У результаті недбалого ставлення до своїх службових обов'язків голови правління Енергобанку кошти в сумі 15,5 млн доларів залишилися на кореспондентському рахунку Енергобанку, відкритому в Bank Frick&Cо AG (Ліхтенштейн)", - ідеться в матеріалах суду.

Нагадаємо, 12 лютого 2015 року Енергобанк було визнано неплатоспроможним. Слідство зазначає, що в результаті недбалості, допущеної головою Енергобанку, державі було завдано збиткіів на $15,7 млн (154,7 млн гривень).

9 червня 2017 року прокурор і підозрювана домовилися про формулювання підозри і правової кваліфікації дій. Підозрювана зобов'язалася в повному обсязі беззастережно визнати провину.