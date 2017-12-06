Екс-голову райради на Луганщині засудили до чотирьох років за "референдум ЛНР"

Його визнали винним за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України"

Старобійльский районний суд засудив до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі колишнього голову Станично-Луганської районної ради Луганської області Володимира Білоуса.

Спецслужба встановила, що Білоус на посаді голови місцевої райради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного "референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність Луганської народної республіки", - повідомляє прес-служба СБУ.

"Потім екс-чиновник втік до Росії. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні".

Таким чином його визнали винним за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Раніше, суд у Луганській області виправдав жителя селища Золоте-3 Сергія Баранова, який 2014 року був "міністром" терористичної організації "ЛНР" і керував шахтами на захопленій бойовиками території.