Екс-голову райради на Луганщині засудили до чотирьох років за "референдум ЛНР"
Спецслужба встановила, що Білоус на посаді голови місцевої райради брав активну участь в організації на території Станично-Луганського району незаконного "референдуму щодо підтримки акту про державну самостійність Луганської народної республіки", - повідомляє прес-служба СБУ.
"Потім екс-чиновник втік до Росії. Але при спробі повернутися в Україну через Харківську область був затриманий оперативниками СБУ на кордоні".
Таким чином його визнали винним за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
Раніше, суд у Луганській області виправдав жителя селища Золоте-3 Сергія Баранова, який 2014 року був "міністром" терористичної організації "ЛНР" і керував шахтами на захопленій бойовиками території.
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