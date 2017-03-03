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Екс-голові Держуправсправами оголосили підозру: в домі знайшли 1 млн євро

Сьогодні екс-голові має бути обрано запобіжний захід
Екс-керівнику ДУС Ігорю Тарасюку оголосили про підозру, в нього знайшли 1 млн євро.
Екс-голові Держуправсправами оголосили підозру: в домі знайшли 1 млн євро Фото: vlada.io

2 березня прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.

Згодом, Любомира Головатюка звинуватили у схемах передачі "Межигір’я" Януковичу.

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03 03 2017 14:36
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