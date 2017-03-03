ПОЛІТИКА НОВИНИЕкс-керівнику ДУС Ігорю Тарасюку оголосили про підозру, в нього знайшли 1 млн євро.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-голові Держуправсправами оголосили підозру: в домі знайшли 1 млн євро
Сьогодні екс-голові має бути обрано запобіжний захід
Фото: vlada.io
2 березня прокуратура повідомила про підозру екс-керівнику Державного управління справами Ігорю Тарасюку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.
Нагадаємо, правоохоронці затримали суддю Господарського суду Києва, який намагався отримати у підприємця неправомірну вигоду в сумі 16 тис. дол.
Згодом, Любомира Головатюка звинуватили у схемах передачі "Межигір’я" Януковичу.
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03 03 2017 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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