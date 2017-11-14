Екс-голові наглядової ради "Житомирські ласощі" Бойку призначено заставу у 4,8 млн грн

Підозрюваний зобов'язаний не пізніше 5 днів внести зазначену суму на рахунок територіального відділення Державної судової адміністрації в місті Києві

Рішенням Печерського районного суду міста Києва колишнього главу наглядової ради ЗАТ "Житомирські ласощі" Ігоря Бойка зобов'язали сплатити заставу в 4 млн 800 млн грн в якості запобіжного заходу.

Як повідомляє "Цензор.НЕТ", суд не задовольнив клопотання головного слідчого Нацполіціі про застосування до підозрюваного Бойко запобіжного заходу у вигляді арешту.

Суддя Тетяна Остапчук встановила для Бойка запобіжний захід у вигляді застави у сумі 4 млн 800 тисяч гривень.

Крім того, Бойка зобов'язали здати свої паспорти (він громадянин США і РФ) та інші документи, що дають право для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет. Підозрюваний повинен приходити на допити і в суд при першій вимозі.

Прокурор просив суд про утримання Бойка під вартою або призначення застави в 407 млн ​​грн, так як, за запевненням звинувачення, підозрюваний може втекти від слідства за кордон, оскільки є громадянином США. Також прокурор вказав на те, що Бойко, володіючи паспортом РФ, може вільно виїхати в Росію, а також в окупований Крим, в якому у нього є будинок. Крім того, звинувачення наполягало на тому, що Бойко тисне на свідків, чиї показання можуть бути важливими в справі.

Зі свого боку адвокати Бойка запевнили, що їхній клієнт не має наміру тікати від слідства. Доказом цього, за їхніми словами, є той факт, що сторона Бойка знала про підготовлюване клопотання Нацполіції заздалегідь, однак підозрюваний залишився в Україні. Також захист Бойка спростував інформацію про наявність у нього будинку в Криму, а також факт тиску на свідків.

Розгляд клопотання затягнувся з середи, 8 листопада, так як підозрюваний Бойко стверджує, що не володіє українською мовою на належному рівні. Він вимагав перекладу тексту клопотання на англійську мову, а також присутності перекладача на всіх судових засіданнях. Бойко є уродженцем села Печихвости на Волині, вищу освіту здобув в УРСР. Раніше він неодноразово давав інтерв'ю українською і російською мовами. На цих фактах зробив акцент прокурор.

На першому засіданні, 8 листопада, Бойко зажадав перекладача. На другому засіданні 11 листопада він заявив про те, що йому необхідний письмовий переклад клопотання, при цьому він та його адвокати висловили довіру наданим прокуратурою перекладачеві. Однак на вчорашньому засіданні 13 листопада Бойко заявив про те, що надана йому раніше перекладачка має недостатню кваліфікацію, тому замінив її на іншого перекладача, який і перекладав для нього текст клопотання. На сьогоднішнє засідання новий перекладач не з'явився, і прокуратура викликала в суд попередню перекладачку.

Такі вимоги сторони Бойка прокурор назвав затягуванням розгляду справи, оскільки, за його словами, Бойко розуміє українську мову і володіє нею. Як доказ він продемонстрував відеозапис, на якій Бойко вільно спілкується з пресою українською мовою.

Сам Бойко розмовляв в залі суду англійською мовою, проте в кулуарах неодноразово переходив на російську. На питання судді про те, якою мовою він давав свідчення в якості свідка два роки тому Бойко заявив про те, що продемонтстрований прокуратурою протокол його допиту не містить його відповідей українською мовою, так як свідчення за нього давали адвокати. На сьогоднішньому засіданні 14 листопада підозрюваний відмовився брати участь в судовому процесі, заявивши про те, що не довіряє судді.

Крім того, в ході обрання запобіжного заходу адвокати Бойка двічі заявляли клопотання про відвід судді. Обидва не були задоволені.

Нагадаємо, що 8 листопада 2017 року Бойку повідомили про підозру в розтраті 400 млн гривень. Йому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

В цей же день в Печерський районний суд Києва внесено клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що 23 грудня 2015 року Вищий адміністративний суд України остаточно вирішив спір між акціонерами ЗАТ "Житомирські ласощі" та ТДВ "ЖЛ" за Житомирську кондитерську фабрику.

ВАСУ підтвердив незаконність ліквідації ЗАТ "Житомирські ласощі" та відновив права власності 400 акціонерів Товариства та іноземного інвестора "Дельта Кепітал С.А", повідомили в прес-службі ЗАТ.

Раніше співвласник "Житомирських ласощів" Юрій Лещинський зазначив, що колишній представник Delta Capital SA в Україні Ігор Бойко - рейдер, який оформив злиття ЗАТ з власною фірмою-пустушкою і став власником 97% акцій знову в результаті злиття ВАТ "ЖЛ".

Пізніше керівництво ЗАТ "Житомирські ласощі" звинувачувало Бойко в публічних закликах до захоплення майна підприємства.

Іноземні інвестори більше п'яти років домагалися правди в судах. Так в листопаді 2016 року іноземний інвестор ЗАТ "Житомирські ласощі" заявляв про упередженість суду другої інстанції.

В кінці 2010 року Ігор Бойко викупив акції Андрія Портнова за 20 мільйонів доларів. Для цього Портнов допоміг йому оформити кредит в БТА Банку Мухтара Аблязова. В кінці грудня 2013 року, під час Майдану, Бойко за допомогою все того ж Портнова перекредитуватися "Житомирські Ласощі" в "Укрексімбанку".