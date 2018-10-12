Екс-голові правління банку "Петрокомерц-Україна" оголосили підозру
За версією слідства, він прийняв рішення на шкоду банку видати багатомільйонний кредит компанії "Донецьксталь", чим завдав установі збитку на 8 млн гривень, повідомила прокуратура Києва.
Його звинувачують за ч.2 ст.364-1 Кримінального кодексу (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи).
"Петрокомерц-Україна" раніше належав російському банку "Петрокомерц", основними бенефіціарами якого були президент нафтової компанії "Лукойл" Вагіт Алекперов і віце-президент компанії Леонід Федун.
У березні 2015 року "Петрокомерц" продав акції українського банку 11 фізичним особам, частка кожного з яких становила менш ніж 10%.
Протягом 2015 року акціонери банку (і його нові фактичні власники) Іван Шехавцов і Олексій Крупій неодноразово обіцяли Нацбанку юридично оформити акції банку на себе, але на початку 2016 року без попередження продали акції банку іншим 11 фізичним особам, після чого повідомили, що вийшли зі складу акціонерів.
Одночасно в банку виникли проблеми з ліквідністю.
Після цього НБУ прийняв рішення закрити "Петрокомерц-Україна".
Нагадаємо, Національний банк констатує, що банківська система України у 2017 році встановила світовий рекорд за розміром проблемних кредитів.
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