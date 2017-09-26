НОВИНИПрокуратура Києва сьогодні, 26 вересня 2017 року, повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення 82 млн гривень коштів банківської установи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-голові правління "Старокиївського банку" оголошено підозру у привласненні 82 млн грн
Колишній голова правління незаконно привласнив кошти упродовж 2007-2013 років
Фото: google.com
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнив кошти банку на суму майже 82 млн гривень, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.
На цей час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі.
Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі керівників підрозділів департаменту екології Одеської міськради.
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26 09 2017 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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