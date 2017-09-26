Екс-голові правління "Старокиївського банку" оголошено підозру у привласненні 82 млн грн

Прокуратура Києва сьогодні, 26 вересня 2017 року, повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення 82 млн гривень коштів банківської установи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнив кошти банку на суму майже 82 млн гривень, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі.

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