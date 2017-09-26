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Екс-голові правління "Старокиївського банку" оголошено підозру у привласненні 82 млн грн

Колишній голова правління незаконно привласнив кошти упродовж 2007-2013 років
Прокуратура Києва сьогодні, 26 вересня 2017 року, повідомила про підозру колишньому голові правління ПАТ "Старокиївський банк" за фактами привласнення 82 млн гривень коштів банківської установи.
Екс-голові правління "Старокиївського банку" оголошено підозру у привласненні 82 млн грн Фото: google.com

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років екс-голова правління банку, діючи у змові з іншими службовцями фінустанови та використовуючи своє службове становище, шляхом видачі кредитів підставним та підконтрольним особам незаконно привласнив кошти  банку на суму майже 82 млн гривень, повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Дії екс-посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

На цей час досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримали на хабарі керівників підрозділів департаменту екології Одеської міськради.

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26 09 2017 12:35
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