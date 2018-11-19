Екс-голову асоціації студентського самоврядування підозрюють у привласненні майже двох мільйонів гривень
"Встановлено, що у період 2013-2016 років голова громадської організації, маючи право першого підпису на фінансових документах Української асоціації студентського самоврядування, подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тис. грн. Допитані в ході слідства студенти показали, що у відрядження не їздили та зазначені заходи взагалі не проводилися", – повідомили у прокуратурі.
Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 млн грн.
"Дії правопорушника, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю", – додали у прокуратурі.
Нагадаємо, голову комісії Міненерговугілля затримали на 275 тис. грн хабара.
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