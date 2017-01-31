Екс-голову банку "Михайлівський" доставили до суду для розгляду зміни запобіжного заходу

Екс-голову банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко доставили в Дніпровський райсуд Києва для розгляду зміни йому запобіжного заходу.

"Екс-голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко затриманий і доставлений в суд для участі в судовому засіданні про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на утримання під вартою", - повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Правоохоронці прибули в лікарню, в якій Дорошенко проходить лікування, там вони дізналися, що підозрюваний вчинив в медустанову ще минулого тижня, - повідомляють "Українські Новини", посилаючись на джерело в ГПУ,

Однак у ГПУ заявляють, що вони не були проінформовані про те, що він буде проходити лікування у лікарні, завчасно.

Лікарі підтвердили співробітникам прокуратури, що стан здоров'я Дорошенко дозволяє доставити його до суду для розгляду питання про зміну запобіжного заходу.

Вчора з'явилася інформація, що Дорошенко втік з-під домашнього арешту. У прокуратурі Києва сказали, що він не з'явився до слідчого прокуратури для оголошення нового підозри (крім розкрадання майна йому додатково інкримінується доведення банку до банкрутства).

Зазначимо, незалежні оцінювачі оцінили реальну вартість активів банку "Михайлівський" в 138 млн грн.

Голосіївський суд в рамках кримінального провадження щодо банкрутства банку Михайлівський заарештував низку об’єктів нерухомості, що належить на праві власності ТОВ Техенерготрейд (ЄДРПОУ 32531054; кінцевий бенефіціар – Віктор Поліщук).

Нагадаємо, суд заарештував голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка на два місяці та призначив заставу в 137,8 млн грн.

Раніше прокуратура Києва повідомила голову правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенка про підозру в розкраданні 870 млн гривень і доведенні банку до неплатоспроможності.