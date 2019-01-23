Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Екс-голову Держекоінспекції судитимуть за недостовірне декларування

Чиновник "забув" вказати майно на 27 млн гривень
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила в Печерський райсуд Києва обвинувальний акт проти колишнього голови Держекоінспекції Андрія Заїки. Його судитимуть за звинуваченням у декларуванні свідомо недостовірної інформації.
Екс-голову Держекоінспекції судитимуть за недостовірне декларування Андрій Заїка. Фото: glavcom.ua

За версією слідства, чиновник у деклараціях за 2015-2017 роки не вказав майна на суму 27 млн гривень, серед якого кілька земділянок у Київській області та Криму, дорога квартира в центрі Києва, автомобіль і корпоративні права в декількох компаніях,  повідомила прес-служба САП.

Заїку судитимуть за ст.366-1 Кримінального кодексу.

За раніше оприлюдненою інформацією Національного агентства із запобігання корупції, Заїка в декларації за 2015 рік не вказав власну земельну ділянку в Ялті (окупований Крим), ділянку дружини в Київській області та три земельні ділянки матері в Київській і Чернігівській областях. Він також не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai і дохід від продажу свого прогулянкового катера.

У декларації за 2016 рік екс-чиновник не вказав автомобіль Peugeot 2008, придбаний його матір'ю цього ж року, а також дохід, отриманий його матір'ю і дружиною від продажу об'єктів нерухомого та рухомого майна (двох земельних ділянок, житлового будинку, квартири, бази відпочинку і двох автомобілів).

В обох деклараціях Заїка не вказав фінансових зобов'язань перед банком за кредитним договором, які виконав тільки 2017 року. Крім того, за результатами перевірки встановлено, що чиновник отримував від Нацбанку України ліцензію на здійснення інвестицій за кордоном. Надаючи пояснення НАЗК, Заїка підтвердив, що придбав корпоративні права за кордоном, однак якої компанії - не повідомив.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.