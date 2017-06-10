Екс-голову Держінвестицій підозрюють у розтраті майна на суму 195 млн грн
"Департаментом спеціальних розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження 02.10.2017 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України колишньому керівнику Державного агентства України з інвестицій та розвитку", - повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Згідно з опублікованими даними, чиновник, займаючи в період 2010-2011 років керівну посаду в Держінвестиціях, діючи за попередньою змовою в групі з одним із членів уряду, скоїв заволодіння шляхом зловживання службовим становищем державними (бюджетними) коштами в особливо великих розмірах на загальну суму понад 195 млн гривень, на користь ряду суб'єктів господарювання, що було безпідставно надано під виглядом державної підтримки інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки.
З метою обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою до суду внесено відповідне клопотання.
Досудове розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрила на хабарі керівництво Одеської обласної дирекції "Укрпошти".
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