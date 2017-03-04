Екс-голову Костянтинівського хімзаводу судитимуть за розтрату 2,6 млн грн

Обвинувачуваний зник на тимчасово окупованій Росією території Донецької області, його будуть судити заочно

У Донецькій області колишнього керівника держпідприємства "Костянтинівський державний хімічний завод" і його спільника судитимуть за розтрату понад 2,6 млн гривень.

"Встановлено, що в січні 2014 року в. о. директора ДП, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором приватного товариства, підписали підроблені офіційні документи, а саме - акти приймання виконаних будівельних робіт на суму понад 2,6 млн грн , які фактично зазначеним підприємством не проводилися і виконані не були. Надалі вказані документи надали можливість у судовому порядку стягувати з держпідприємства кошти", - повідомляють на сайті прокуратури області.

Прокуратура завершила досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК. Оскільки обвинувачені втекли на тимчасово окуповану територію і продовжують перебувати там, їх судитимуть заочно.

За службове підроблення та розтрату порушникам загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою викрили розкрадання майже 30 мільйонів гривень менеджментом державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".