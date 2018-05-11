Екс-голову кримського суду Чорнобука арештували

Суд прийняв рішення підтримати клопотання прокуратури про арешт на 2 місяці

Суд арештував колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді.

"О 9 ранку відбулось засідання, і суд прийняв рішення підтримати клопотання прокуратури про арешт на 2 місяці, до 1 січня 2019 року", - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформує "Українська правда".

Стаття "державна зрада" не передбачає можливість внесення застави, тому Чорнобуку такої альтернативи не надали.

Нагадаємо, у Києві 3 листопада затримали екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підрюють у державній зраді.

У липні цього року генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в приміщеннях колишнього голови Апеляційного суду АРК Валерія Чорнобука провели обшуки та повідомили йому через родича підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України.

Як повідомляла прес-служба СБУ, з 2014 року український посадовець сприяв країні-агресору в забезпеченні функціонування судових органів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

"Надалі суддя через особисті причини залишив півострів та працевлаштувався у Дніпровській міській раді. Під час санкціонованих слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисника правоохоронці вилучили додаткові докази його причетності до незаконної анексії Криму", – йшлося в повідомленні.

Пізніше речниця прокуратури АРК Тетяна Тихончик повідомила, що Чорнобук переховується від слідства, але перебуває на території України, його оголосили в державний розшук.