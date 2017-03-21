Екс-голову правління CityCommerce Bank заарештували заочно

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього голову правління CityCommerce Bank Дмитра Грабовецького.

Національна поліція проводить розслідування щодо посадових осіб CityCommerce Bank. Встановлено, що у 2014 році посадові особи банку надали кредити фіктивним фірмам, кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Про це повідомляють "Українські новини".

Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

За попередніми даними, сума збитків, завданих Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, досягає 90 млн гривень.

Екс-президент банку Рейніс Тумовс, який також був одним з його співвласників, підозрюється у злочинах за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (розкрадання) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу, а екс-голова правління Грабовецький - за ч. 5 ст. 191 КК.

30 грудня 2016 року Грабовецькому було складено повідомлення про підозру, а 4 січня його оголосили у міжнародний розшук.

14 березня суд вирішив обрати запобіжний захід щодо Грабовецького у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці. Національний банк 19 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію неплатоспроможного CityCommerce Bank.