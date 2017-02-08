Екс-гравець "Динамо" Макаренко гратиме в Бельгії

Футболіст уклав угоду на один рік

Колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".

Українець перейшов на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "Кортрейка".

26-річний Макаренко уклав угоду на один рік з можливістю продовження ще на рік.

Відзначимо, що Євген вирішив відмовитися від продовження контракту з "Динамо" та проходив підготовку до нового сезону в "Маріуполі".

У "Кортрейку" Макаренко буде не єдиним українцем, адже нападник донецького "Шахтаря" Пилип Будківський також вже виступає в бельгійському клубі.