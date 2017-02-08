СПОРТ НОВИНИКолишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-гравець "Динамо" Макаренко гратиме в Бельгії
Футболіст уклав угоду на один рік
Євген Макаренко. Фото: kvk.be
Українець перейшов на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "Кортрейка".
26-річний Макаренко уклав угоду на один рік з можливістю продовження ще на рік.
Відзначимо, що Євген вирішив відмовитися від продовження контракту з "Динамо" та проходив підготовку до нового сезону в "Маріуполі".
У "Кортрейку" Макаренко буде не єдиним українцем, адже нападник донецького "Шахтаря" Пилип Будківський також вже виступає в бельгійському клубі.
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02 08 2017 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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