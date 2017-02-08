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Екс-гравець "Динамо" Макаренко гратиме в Бельгії

Футболіст уклав угоду на один рік
Колишній захисник київського "Динамо" Євген Макаренко підписав контракт з бельгійським "Кортрейком".
Екс-гравець "Динамо" Макаренко гратиме в Бельгії Євген Макаренко. Фото: kvk.be

Українець перейшов на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт "Кортрейка".

26-річний Макаренко уклав угоду на один рік з можливістю продовження ще на рік.

Відзначимо, що Євген вирішив відмовитися від продовження контракту з "Динамо" та проходив підготовку до нового сезону в "Маріуполі".

У "Кортрейку" Макаренко буде не єдиним українцем, адже нападник донецького "Шахтаря" Пилип Будківський також вже виступає в бельгійському клубі.

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02 08 2017 14:40
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