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Екс-гравець "Шахтаря" розповів про цензуру в клубі щодо висловлювань про війну в Україні

Футболістів просили не висловлювати свою позицію
Колишній гравець донецького "Шахтаря" Василь Кобін розповів, що в клубі була цензура на висловлювання щодо подій, які відбуваються в Україні.
Екс-гравець "Шахтаря" розповів про цензуру в клубі щодо висловлювань про війну в Україні Василь Кобін. Фото: ua.tribuna.com

"Чи забороняли у "Шахтарі" висловлювати свою позицію стосовно подій в Україні? Так. Нам казали: "Можете висловлювати свою позицію, але не переборщуйте", - заявив Кобін в інтерв'ю для "Трибуни".

"Якщо хтось висловлювався, то його притримували: "Ти май свою думку, але не треба цього виносити на люди". Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін.

Нагадаємо, що 32-річний футболіст покинув цьогорічних чемпіонів України на початку літа та зараз перебуває у статусі вільного агента.

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23 06 2017 14:35
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