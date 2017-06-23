Екс-гравець "Шахтаря" розповів про цензуру в клубі щодо висловлювань про війну в Україні

Колишній гравець донецького "Шахтаря" Василь Кобін розповів, що в клубі була цензура на висловлювання щодо подій, які відбуваються в Україні.

"Чи забороняли у "Шахтарі" висловлювати свою позицію стосовно подій в Україні? Так. Нам казали: "Можете висловлювати свою позицію, але не переборщуйте", - заявив Кобін в інтерв'ю для "Трибуни".

"Якщо хтось висловлювався, то його притримували: "Ти май свою думку, але не треба цього виносити на люди". Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін.

Нагадаємо, що 32-річний футболіст покинув цьогорічних чемпіонів України на початку літа та зараз перебуває у статусі вільного агента.