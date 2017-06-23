НОВИНИКолишній гравець донецького "Шахтаря" Василь Кобін розповів, що в клубі була цензура на висловлювання щодо подій, які відбуваються в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-гравець "Шахтаря" розповів про цензуру в клубі щодо висловлювань про війну в Україні
Футболістів просили не висловлювати свою позицію
Василь Кобін. Фото: ua.tribuna.com
"Чи забороняли у "Шахтарі" висловлювати свою позицію стосовно подій в Україні? Так. Нам казали: "Можете висловлювати свою позицію, але не переборщуйте", - заявив Кобін в інтерв'ю для "Трибуни".
"Якщо хтось висловлювався, то його притримували: "Ти май свою думку, але не треба цього виносити на люди". Казали, що це на наша справа. В принципі, так і є – це не наша справа, нехай там політики розбираються", - розповів Кобін.
Нагадаємо, що 32-річний футболіст покинув цьогорічних чемпіонів України на початку літа та зараз перебуває у статусі вільного агента.
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