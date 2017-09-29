Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера обрали головою ради директорів Роснефти
На цій посаді Шредер змінив помічника президента Росії Андрія Білоусова.
Акціонери Роснефти проголосували за новий склад ради директорів компанії, до якого увійшли одинадцять чоловік, - інформує РБК.
Крім того, до ради директорів Роснефти повернувся міністр енергетики Росії Олександр Новак.
Нагадаємо, ідея висунути Шредера до ради директорів Роснефти і його рішення прийняти цю пропозицію, викликали критику на батьківщині колишнього канцлера.
Зокрема нинішній голова федерального уряду Німеччини, Ангела Меркель, назвала це рішення "ненормальним" і "сумним".
Німецький депутат Європарламенту з фракції Зелених Райнхард Бютікофер закликав Соціал-демократичну партію Німеччини дистанціюватися від свого екс-лідера.
Сам Шредер виступаючи з трибуни перед акціонерами компанії зазначив, що знає про те, що його призначення викликало дискусію.
Нагадаємо, у найближчі роки російська державна нафтова компанія "Роснефть" інвестує в Німеччину загалом 600 мільйонів євро. "Роснефть" вирішила створити в Німеччині дочірню фірму через зростання обсягів бізнесу в країні.
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