Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера обрали головою ради директорів Роснефти

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер увійшов до складу ради директорів компанії Роснефть і був обраний його головою.

На цій посаді Шредер змінив помічника президента Росії Андрія Білоусова.

Акціонери Роснефти проголосували за новий склад ради директорів компанії, до якого увійшли одинадцять чоловік, - інформує РБК.

Крім того, до ради директорів Роснефти повернувся міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Нагадаємо, ідея висунути Шредера до ради директорів Роснефти і його рішення прийняти цю пропозицію, викликали критику на батьківщині колишнього канцлера.

Зокрема нинішній голова федерального уряду Німеччини, Ангела Меркель, назвала це рішення "ненормальним" і "сумним".

Німецький депутат Європарламенту з фракції Зелених Райнхард Бютікофер закликав Соціал-демократичну партію Німеччини дистанціюватися від свого екс-лідера.

Сам Шредер виступаючи з трибуни перед акціонерами компанії зазначив, що знає про те, що його призначення викликало дискусію.