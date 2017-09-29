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Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера обрали головою ради директорів Роснефти

У Німеччині критикують рішення Шредера стати членом ради директорів Роснефти
Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер увійшов до складу ради директорів компанії Роснефть і був обраний його головою.
Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера обрали головою ради директорів Роснефти Фото: EPA

На цій посаді Шредер змінив помічника президента Росії Андрія Білоусова.

Акціонери Роснефти проголосували за новий склад ради директорів компанії, до якого увійшли одинадцять чоловік, - інформує РБК.

Крім того, до ради директорів Роснефти повернувся міністр енергетики Росії Олександр Новак.

Нагадаємо, ідея висунути Шредера до ради директорів Роснефти і його рішення прийняти цю пропозицію, викликали критику на батьківщині колишнього канцлера.

Зокрема нинішній голова федерального уряду Німеччини, Ангела Меркель, назвала це рішення "ненормальним" і "сумним".

Німецький депутат Європарламенту з фракції Зелених Райнхард Бютікофер закликав Соціал-демократичну партію Німеччини дистанціюватися від свого екс-лідера.

Сам Шредер виступаючи з трибуни перед акціонерами компанії зазначив, що знає про те, що його призначення викликало дискусію.

Нагадаємо, у найближчі роки російська державна нафтова компанія "Роснефть" інвестує в Німеччину загалом 600 мільйонів євро. "Роснефть" вирішила створити в Німеччині дочірню фірму через зростання обсягів бізнесу в країні.

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29 09 2017 17:16
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