Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Екс-капітан збірної України Тимощук пропагує у своїх російських ресторанах радянську символіку

У це Тимощук інвестував семизначні суми у валюті
Дружина колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука Надія Навроцька розповіла, що екс-гравець "Шахтаря" в одному зі своїх російських ресторанів пропагує радянську символіку.
Екс-капітан збірної України Тимощук пропагує у своїх російських ресторанах радянську символіку Анатолій Тимощук. Фото: fc-zenit.ru

"Пропаганда стрічок на фоні берізок в ресторані екс-капітана збірної України Толіка Тимощука.

Це лише один з прикладів, куди Толік інвестував семизначні суми у валюті з сімейних рахунків. Тепер я розумію чому Толік так не хотів у складі збірної відвідувати поранених українських солдат. Адже у той же час, коли він робив селфі у госпіталі з хлопцями, паралельно будувалися ресторани під майбутній шабаш стрічок.

Пам'ятаю того рудоволосого пораненого солдата з фото... цікаво, що і йому Толік дивився в очі, пожимав руку і щось розповідав... І ті солдати, мабуть, вірили у щирість капітана збірної, за яку вболівали... Як і сотні тисяч інших вболівальників...

Цікаво як то вийшло, що Толіку, після всіх його прапорів і жовто-блакитних стрічок на голові, прийшло в голову, що серед берізок і стрічок інвестиції для нього найперспективніші? Що йому пообіцяли в Росії і за що він погодився перевдягтися у інші стрічки?", – написала Навроцька у своєму Facebook.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту" в березні.

Згодом деякі мешканці міста Луцька заявили, що не хочуть бачити екс-півзахисника збірної України та "Шахтаря" Анатолія Тимощука почесним громадянином свого міста.

Під час урочистостей до 9-го травня, які зазвичай відбуваються в Росії, Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2017 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.