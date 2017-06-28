Екс-капітан збірної України Тимощук пропагує у своїх російських ресторанах радянську символіку
"Пропаганда стрічок на фоні берізок в ресторані екс-капітана збірної України Толіка Тимощука.
Це лише один з прикладів, куди Толік інвестував семизначні суми у валюті з сімейних рахунків. Тепер я розумію чому Толік так не хотів у складі збірної відвідувати поранених українських солдат. Адже у той же час, коли він робив селфі у госпіталі з хлопцями, паралельно будувалися ресторани під майбутній шабаш стрічок.
Пам'ятаю того рудоволосого пораненого солдата з фото... цікаво, що і йому Толік дивився в очі, пожимав руку і щось розповідав... І ті солдати, мабуть, вірили у щирість капітана збірної, за яку вболівали... Як і сотні тисяч інших вболівальників...
Цікаво як то вийшло, що Толіку, після всіх його прапорів і жовто-блакитних стрічок на голові, прийшло в голову, що серед берізок і стрічок інвестиції для нього найперспективніші? Що йому пообіцяли в Росії і за що він погодився перевдягтися у інші стрічки?", – написала Навроцька у своєму Facebook.
Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту" в березні.
Згодом деякі мешканці міста Луцька заявили, що не хочуть бачити екс-півзахисника збірної України та "Шахтаря" Анатолія Тимощука почесним громадянином свого міста.
Під час урочистостей до 9-го травня, які зазвичай відбуваються в Росії, Тимощук "засвітився" із георгіївською стрічкою.
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