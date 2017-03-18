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Екс-керівника "Роскосмосу" знайшли вбитим в московському СІЗО

Володимир Євдокимов помер від ножових поранень
Колишній виконавчий директор російської державної корпорації "Роскосмос" Володимир Євдокимов, заарештований за обвинуваченням у шахрайстві, знайдений мертвим у камері слідчого ізолятора в Москві.
Екс-керівника "Роскосмосу" знайшли вбитим в московському СІЗО Фото: k-z.com.ua

"Тіло Євдокимова виявлено сьогодні вранці в одній з камер СІЗО-5 на вулиці Виборзькій. Причини смерті встановлюються", - повідомляє "Інтерфакс".

Інформацію про смерть Євдокимова підтвердила агентству член громадської спостережної комісії Москви Єва Меркачева. За її словами, мова йде про самогубство, повідомляє кремлівське інформагентство РИА Новости.

Джерело агентства також розповіло, що на тілі загиблого виявлено три колоті рани. За його словами, як одна із версій смерті розглядається вбивство.

Начальник Управління ФСВП у Москві Сергій Мороз призначив службову перевірку за фактом смерті Євдокимова.

Нагадаємо, у вересні минулого року російський суд засудив 76-річного вченого Володимира Лапигіна до семи років позбавлення волі. Сам Лапигін провини не визнає. Він стверджує, що працював у головному дослідному інституті "Роскосмосу" за сумісництвом, і до жодних державних таємниць допущений не був.

 
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