Екс-керівника "Роскосмосу" знайшли вбитим в московському СІЗО
"Тіло Євдокимова виявлено сьогодні вранці в одній з камер СІЗО-5 на вулиці Виборзькій. Причини смерті встановлюються", - повідомляє "Інтерфакс".
Інформацію про смерть Євдокимова підтвердила агентству член громадської спостережної комісії Москви Єва Меркачева. За її словами, мова йде про самогубство, повідомляє кремлівське інформагентство РИА Новости.
Джерело агентства також розповіло, що на тілі загиблого виявлено три колоті рани. За його словами, як одна із версій смерті розглядається вбивство.
Начальник Управління ФСВП у Москві Сергій Мороз призначив службову перевірку за фактом смерті Євдокимова.
Нагадаємо, у вересні минулого року російський суд засудив 76-річного вченого Володимира Лапигіна до семи років позбавлення волі. Сам Лапигін провини не визнає. Він стверджує, що працював у головному дослідному інституті "Роскосмосу" за сумісництвом, і до жодних державних таємниць допущений не був.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану