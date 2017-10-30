Екс-керівнику кампанії Трампа може загрожувати до 80 років в’язниці
Про це повідомляє The Associated Press.
Відзначається, що діловому партнерові Манафорта, Річарду Гейтсу, загрожує до 70 років ув'язнення.
Прокурори все ще можуть пред'явити Манафорту і Гейтсу додаткові звинувачення, що дозволить федеральним суддям посилити вирок.
Як відомо, колишній політтехнолог "Партії регіонів" Пол Манафорт прийшов здаватися до Федерального бюро розслідувань США.
Полу Манафорту та його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу висунули звинувачення за 12 пунктами.
Нагадаємо, "Партія регіонів" оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.
31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.
У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".
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