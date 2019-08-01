Екс-керівнику Миколаївського аеропорту дали 4 роки умовно за хабар

25 липня 2018 року між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості

Колишнього в.о. гендиректора Миколаївського аеропорту Михайла Галайка засудили до 4 років позбавлення волі умовно за дачу 700 тисяч гривень хабара голові Миколаївської обладміністрації Олексію Савченку.

Про це йдеться у вироку Центрального райсуду Миколаєва від 28 грудня.

Згідно з матеріалами суду, Галайко виконував обов'язки гендиректора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" і, бажаючи утриматися на посаді, 28 грудня 2017 року приблизно о 22:00 дав 700 тисяч гривень хабара Савченку. Тоді ж в.о. директора летовища був затриманий.

25 липня 2018 року між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

"Особа_1 (Галайко – ред.) визнати винуватим у вчиненні злочину... та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки. Звільнити Особа_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом іспитового строку в 1 рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки", - йдеться у вироку суду.

Хабар у 700 тисяч гривень суд конфіскував, але повернув Галайку заставу у 2,5 мільйона гривень.

Також суддя зняв арешт з майна Галайка – автомобіля "Mercedes-Benz Е220" і будинку, а також з коштів, розміщених у трьох банках.

Нагадаємо, що 28 грудня 2017 року в Миколаєві був затриманий директор міжнародного аеропорту за спробу дати хабар голові облдержадміністрації Олексію Савченку.

31 грудня суд заарештував Галайка на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн.

Згодом він вийшов на волю після сплати застави у 2,5 мільйонів гривень.