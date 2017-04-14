Екс-керівництво "ПриватБанку" підозрюють в махінації з кредитами на понад 370 млн, - ГПУ
Так виникла заборгованість перед "ПриватБанком на суму понад 372,78 млн гривень. За даними слідства, "ПриватБанк" уклав договір з НВ ТОВ "Океанмаш", ТОВ "Тайлон", ТОВ "ЕЛ ТІ Груп", ТОВ "Агентство Новий світ", ТОВ "Фрілайн", ТОВ "Зернопоставки-М", ТОВ "Канделла", ТОВ "ВПФ", ТОВ "Елара", ТОВ "Комунальне обслуговування будинків", повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва.
Предметом угоди є надання товариствами в заставу корпоративних прав, а поручителем виступило підприємство "Приватофіс". Для всіх позик заставами виступили частки корпоративних прав на пов'язані між собою компанії. При цьому у власності "Приватофісу"перебувало 415 об'єктів нерухомості, жоден з яких не виступає заставним майном у кредитних договорах.
На думку слідства, колишнє керівництво банку, незважаючи на заборону НБУ проводити операції з пов'язаними особами, усвідомлено надавало кредитні кошти, що призвело до розтрати в особливо великих розмірах. Суд задовольнив клопотання слідчих Генеральної прокуратури і наклав арешт на всі 415 об'єктів нерухомості.
Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "Приватбанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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