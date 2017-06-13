НОВИНИКолишній командир київського "Беркута" Сергій Кусюк засвітився у формі ОМОН на антикорупційному мітингу в Москві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екс-командир київського "Беркута" Кусюк працював в ОМОНі на мітингу в Москві
Україна розшукує Кусюка
Сергій Кусюк. Фото: Дождь
Фотографію знаменитого "беркутівця" опубліковано в галереї "Дождя".
Як відомо, Сергій Кусюк неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій в Києві.
У тому числі він керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.
Кусюк під час мітингу в грудні 2011 року Фото: LB.ua
Після перемоги Революції Гідності Кусюк утік у Крим. Улітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і в перевищенні службових повноважень.
Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.
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13 06 2017 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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