Екс-командир київського "Беркута" Кусюк працював в ОМОНі на мітингу в Москві

Колишній командир київського "Беркута" Сергій Кусюк засвітився у формі ОМОН на антикорупційному мітингу в Москві.

Фотографію знаменитого "беркутівця" опубліковано в галереї "Дождя".

Як відомо, Сергій Кусюк неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій в Києві.

У тому числі він керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.



Кусюк під час мітингу в грудні 2011 року Фото: LB.ua

Після перемоги Революції Гідності Кусюк утік у Крим. Улітку 2015 року Генеральна прокуратура оголосила Кусюка в розшук за підозрою в перешкоджанні проведення мітингу і в перевищенні службових повноважень.

Нагадаємо, звільнений Апеляційним судом Києва экс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.