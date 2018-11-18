Екс-командир "Східного корпусу" Ширяєв заявив про побиття "Нацкорпусом"
За словами Ширяєва, конфлікт виник у спорткомплексі "Локомотив", де відбувається чемпіонат України з боксу.
"У приміщенні до мене підійшли представники Національного корпусу та почали погрожувати, після чого почали бійку", – розповів Ширяєв.
Керівник прес-служби "Нацкорпусу" Роман Чернишев заявив "Громадському", що поки не коментуватиме цей інцидент, бо 19 листопада буде опублікована офіційна заява "Національного корпусу".
"Ми готуємо розгорнуту заяву з цього приводу, вона завтра буде опублікована, тому наразі все, що я можу прокоментувати – дочекайтеся офіційної заяви", – сказав він.
У поліції Харківщини повідомили, що до правоохоронців звернувся 32-річний громадянин, який заявив про побиття 18 листопада на території спорткомплексу на вулиці Великій Панасівській. Саме там розташований спорткомплекс "Локомотив".
"Потерпілий із забоями був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. На даний час поліцейські встановлюють усі обставини бійки та осіб, причетних до неї. Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо її кваліфікації за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначили в поліції.
У вересні Ширяєва затримали за підозрою у спробі рейдерського захоплення підприємства на Харківщині.
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